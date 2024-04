MILAN-ROMA: le pagelle. DE ROSSI "Mister Wolf" 8 - MANCINI "Mancio Capatonda" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Una settimana, o quasi, da Dio. Dopo il derby, l'onda della Roma si allunga fino a San Siro dove mette un piede avanti al Milan nella corsa alla semifinale di Europa League.

La prestazione maiuscola della Roma nasce dall'intuizione di "Mister Wolf" De Rossi, passa per l'alfiere El Shaarawy e si concretizza, ancora una volta, sulla testa di Mancini.

SVILAR 6,5 - Reijnders calcia una, due, tre, quattro volte: lui para una, due, tre, quattro volte. Cancella il falso cross di Adli e soffia sulla traversa di Giroud. Tutto bene quel che finisce bene.

CELIK 7 - Lascia appassire Leao togliendogli acqua e tagliando i rami intorno, in più sfoltisce qualche cross che arriva dal lato opposto. Pollice verde.

SMALLING 7 - Resta composto fino alla chiamata finale quando in scivolata sbarra la strada a Theo Hernandez. Non perdiamoci di vista.

MANCINI 7,5 - Mancio Capatonda. In meno di una settimana, di testa, mette in fila derby e colpo a San Siro. Ci sono state amministrazioni che, in anni, hanno fatto molto meno per la città.

SPINAZZOLA 7 - Ingrossa il voto con la stoppata su Leao nel finale. Prima aveva comunque trainato alcune risalite del campo, lasciando pure qualche rimpianto su tempi e modi delle scelte finali.

CRISTANTE 6,5 - Paga il conto alla diffida già nel primo tempo. Poi gioca col groppo in gola.

PAREDES 7 - Qualche pallone lasciato per strada non può annacquare una prestazione ripiena di qualità, 94% dei passaggi riusciti, e presenza, più palloni toccati tra tutti i romanisti. DAL 89' AOUAR SV - Quanto basta.

PELLEGRINI 7 - Decappottabile. Scoperchia il vaso difensivo del Milan muovendosi tra la linea laterale e la trequarti poi, senza palla, chiude il tettuccio e tampona continuamente Calabria. DAL 89' BOVE SV - In tempo per togliere una volta la merenda a Chukwueze.

DYBALA 7 - Il tempo della partita, finché può, si basa sul meridiano del suo talento. Ritmi e direzioni della Roma, spesso, anche. DAL 80' ABRAHAM 6 - Un quarto d'ora in cui mette di tutto: corse, rincorse, giocate da maledire e almeno una da perdere l'equilibrio dei sensi.

LUKAKU 7 - Lavorare al servizio della collettività. Da oggi, sui motori di ricerca, potrebbe comparire una sintesi della sua prestazione come definizione illustrata. DAL 91' LLORENTE SV - Perché, a quel punto, l'area più importante era diventata l'altra.

EL SHAARAWY 7,5 - È l'alfiere che mangia la Regina. Mette la sicura a Theo Hernandez e lo punzecchia continuamente, ribaltando la trama degli eventi. Scacco matto.

DE ROSSI 8 - Mister Wolf. Vestito scuro, risolve problemi. Come quello della contrapposizione a Theo e Leao, con l'intuizione di El Shaarawy su quel lato che cambierà il giro della partita. E poi la sua squadra si siede per lunghi tratti al buffet di San Siro con l'eleganza di corte e una fame popolare.

@MirkoBussi