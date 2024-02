ROMA-CAGLIARI: le pagelle. DYBALA "A piacere" 7,5 - ANGELINO "Osé Angel" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Col Verona per riscoprirsi ancora vivi, a Salerno per testare gli anticorpi, col Cagliari per rimettersi in piedi. La Roma lascia la clinica riabilitativa col massimo dei punti, le pacche degli assistenti, qualche raccomandazione dal dottore e, soprattutto, una crescente consapevolezza di poter cambiare il proprio destino.

Dybala "a piacere" risulta il migliore della serata, seguito dal "leggero" Pellegrini e sullo sfondo il primo bacio di Angelino.

RUI PATRICIO 6 - Apprezzabile lo sforzo di sporgersi oltre i propri limiti coi piedi. Ancor più confortante vederlo con le mani sul tiro di Lapadula.

KARSDORP 6,5 - Arriva una, due, persino tre volte. Cura ricostituente.

MANCINI 6 - Prende il joystick delle costruzioni che solitamente è nelle mani di Llorente.

LLORENTE 6 - Terapia di coppia con Mancini. DAL 55' HUIJSEN 7 - Sarà stato bello anche se non sarà amore.

ANGELINO 6,5 - Il primo bacio. Ruba i cuori già col cross per Cristante, lo rifà con Dybala e prima aveva messo in discesa El Shaarawy. Osé Angel. DAL 58' KRISTENSEN 6 - Se non ti è concesso di essere un Angelino, cerca almeno di vivere come un Kristensen.

CRISTANTE 6,5 - Riempie il vaso di centrocampo e poi si ricorda di andare ad annaffiare anche l'area avversaria con inserimenti sostanziosi.

PAREDES 6 - Dalla cura di alcuni posizionamenti protettivi sulla coppia difensiva mostra di avere gli appunti dell'allenatore sul comodino.

PELLEGRINI 7 - Leggero, col vestito migliore. Fluttua tra le sfumature del ruolo addolcendo possessi e cucendo ricami offensivi. DAL 55' BOVE 6 - Porterebbe anche le pastarelle, se non gli venissero sequestrate dal guardalinee.

DYBALA 7,5 - A piacere. Dalla linea laterale apre al 2-0 che chiuderà all'interno dell'area di rigore. Nel mezzo si sposta seguendo gli istinti migliori. Non conta dove, conta come. DAL 73' BALDANZI SV - Alla scoperta del piacere.

LUKAKU 6 - Mentre intorno s'accendono luci e musica, lui è a risolvere questioni gigantesche con Mina. Gli eventi lo aiutano a scrollarselo di dosso.

EL SHAARAWY 6 - Si unisce a qualche ballo di gruppo. DAL 55' ZALEWSKI 6,5 - Due acuti, come non capitava da un po'.

DE ROSSI 6,5 - Sfrutta la discesa a dovere per riaccendere la macchina. Ora andrà incontro a curve più pericolose ma, intanto, ha messo un po' di benzina. E aperto i finestrini. Buon viaggio.

@MirkoBussi