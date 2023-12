SASSUOLO-ROMA: le pagelle. KRISTENSEN "Audace" 7 - DYBALA "Luce accesa" 6,5 - SPINAZZOLA "Off" 5

LAROMA24.IT - "Non è solo Sassuolo-Roma, è una partita importante", questo il monito di Mourinho ieri. La Roma si era avvicinata alla gara di oggi con le idee chiare, ma a metà primo tempo le cose si erano messe male, pagando carissimo una disattenzione difensiva collettiva prima e individuale poi. Una conclusione di Dybala e poco altro fino all'intervallo, momento in cui Mourinho scuote la squadra sbilanciandola in avanti, inserendo Azmoun al posto di Bove. L'iraniano cambia l'inerzia del match, anche se non entra direttamente nei due gol, a differenza di Kristensen: prima guadagna il rigore segnato da Dybala, poi trova una fortunata deviazione su una conclusione che finisce alle spalle di Consigli. La Roma ha vinto e fa un passo in avanti.

RUI PATRICIO 6 - Spettatore pagato. La conclusione che finisce in rete lo vede incolpevole, le altre finiscono larghe.

MANCINI 5,5 - Bene l'attenzione che lo ha tenuto lontano dal taccuino dell'arbitro, meno marcature e movimenti difensivi. DAL 67' PELLEGRINI 5,5 - Riempie la trequarti neroverde liberando Dybala da pressioni e marcature, nel finale rompe la linea per Lukaku. Meglio rispetto a Ginevra, ma rimangono diverse imprecisioni.

LLORENTE 6 - Oggi meno protagonista del solito in fase di possesso. Attento e ordinato al centro della difesa.

NDICKA 6 - Dalla sua parte c'è l'avversario peggiore possibile, ma questo non lo inibisce. Si fa vedere avanti con coraggio nei momenti in cui servivano forma e sostanza.

KARSDORP 5 - Una settimana per preparare la gara di oggi, come sottolineato da Mourinho nel pre-partita, ma il risultato è stato negativo, senza appello. Fuori durante l'intervallo, quando al suo posto entra il migliore in campo. DAL 45' KRISTENSEN 7 - La fortuna aiuta gli audaci, dice un proverbio. Rasmus entra e spacca in due la partita come se fosse un trequartista: si prende il rigore con grinta e tecnica, poi trova il gol dei tre punti.

CRISTANTE 6 - Lavoro doppio, anche prima del passaggio al centro della difesa dopo il rosso che cambia la partita. Corre, si muove, traccia e offre soluzioni ai suoi compagni.

PAREDES 5,5 - Finisce con il risultare decisivo per il rosso procurato, ma in regia il bottino è magro ed è assente nel suo giardino nell'azione del gol neroverde, con Berardi lasciato colpevolmente libero. Fortunato nell'errore di trasmissione della palla nel finale: nessuna conseguenza negativa.

BOVE 5,5 - Il compito di giornata è impegnativo: coprire i vuoti tra i due compagni di reparto e i due attaccanti. Non trova tempi né posizione. DAL 45' AZMOUN 6,5 - Supersub. Mourinho si affida a lui per dare una scossa alla partita e questa puntualmente arriva.

SPINAZZOLA 5 - Il Sassuolo lo lascia libero di agire sulla fascia e questo non può mai essere un buon segno. 67' di gioco, 0 cross azzeccati. Off. DAL 67' EL SHAARAWY 6 - Trova in fretta la posizione giusta per creare imbarazzi a Toljan, poi segue il flow.

DYBALA 6,5 - Consigli gli nega un gol e lui se lo riprende di rabbia, non lasciandogli scampo dal dischetto. Non la sua serata, ma la luce è sempre accesa e la sera non fa paura. I compagni si affidano a lui e questa volta la Joya non tradisce. DALL'87' CELIK SV - Per mantenere il risultato.

LUKAKU 5 - Serataccia. La vera notizia è la grande occasione mancata. Per il resto della gara si mette come al solito a disposizione, ma Natale è lontano e nessun compagno oggi ha voluto anticipare il momento dello scambio dei regali.

MOURINHO 6 - La panchina toglie, la panchina dà. Se con il Servette aveva criticato l'apporto e l'atteggiamento dei giocatori subentrati, oggi deve loro i tre punti. La rosa giallorossa (dalla cintola in su) è lunga e ricca di soluzioni, José oggi ha pescato bene e ha inciso sulla partita. Missione compiuta: tre punti e quarto posto più vicino. Muito bem.