ROMA-NAPOLI: le pagelle. BOVE "Irrinunciabile" 7 - PELLEGRINI "Ginestra" 7 - LLORENTE "Generale" 7

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - La Roma non poteva sbagliare. Prima del match la sensazione era quella che i giallorossi avessero davanti un treno su cui salire a tutti i costi, con il passare dei minuti la partita ha assunto i connotati di un'occasione da non perdere. È servita la zampata di Capitan Pellegrini per allungare la mano e prendere i tre punti sul tavolo. L'impatto sulla gara di Bove e Llorente ha settato lo standard per i compagni: il 52 e lo spagnolo hanno fatto la differenza per tutto il match, fino al destro preciso di Pellegrini. Prima del fischio finale il sigillo finale firmato Lukaku, per un punto esclamativo su una vittoria ampiamente meritata.

RUI PATRICIO 6 - Sporca i guantoni, l'unica prova della sua presenza in campo oggi.

MANCINI 6,5 - Secondo alcune voci dalle sue parti giocava Kvaratskhelia, ma del georgiano non c'è stata traccia. Preciso negli anticipi e nelle uscite, attento e solido.

LLORENTE 7 - Imperioso. Dal primo all'ultimo dominante: a Osimhen non ha lasciato neanche le briciole, tanto che il nervosismo ha preso il sopravvento. Preciso in regia e roccioso in marcatura. Generale.

NDICKA 6 - Non una macchia sulla sua gara, addirittura l'assist per Romelu prima del gong. Crescita costante.

KRISTENSEN 6,5 - Attenzione in fase difensiva e presenza costante nella metà campo opposta. Presente. DAL 75' CELIK 6,5 - Entra, vede uno spazio e lo aggredisce. Poi ci prende gusto e quella diagonale diventa il suo giardino.

CRISTANTE 6,5 - Nonostante un giallo insensato a pesargli sulle spalle, la sua prestazione è un crescendo continuo. Le rare imprecisioni in fase di distribuzione vengono cancellate come impronte dalle continue onde di cose utili messe a disposizione della squadra. Alta marea.

PAREDES 6 - Con il passare dei minuti il ritmo della gara si alza e più che geometrie e ordine servono ritmo e cambio di passo. DAL 71' AZMOUN 6,5 - Quando c'è da vincere una partita in bilico Mourinho lo getta sempre nella mischia. Di riffa o di raffa ci mette lo zampino e anche questo è un talento.

BOVE 7 - Irrinunciabile. Motore instancabile che dà equilibrio e garantisce copertura del campo. Tanta, ma tanta, corsa e verticalità, due ingredienti necessari per la specialità del giorno. Una traversa, un gol sfiorato e qualche parastinchi: questo il bottino di oggi di Edoardo.

ZALEWSKI 6 - Sempre al posto giusto, sempre nel momento giusto, ma anche tanta imprecisione con il pallone tra i piedi. Ha il merito di far espellere Politano, poi lascia il palcoscenico prima dell'atto finale. DAL 71' EL SHAARAWY 6 - Entra con praterie da aggredire, occupa gli spazi, ma non sfrutta le occasioni. Partecipa alla vittoria con un assist involontario.

BELOTTI 6,5 - Se Bove avesse mangiato quel cioccolatino scartato nel primo tempo, probabilmente la partita sarebbe finita diversamente. Lotta su ogni centimetro di campo, strappa palloni nella propria metà campo e allunga la difesa del Napoli nella metà offensiva. DAL 71' PELLEGRINI 7 - Come le più belle storie a lieto fine, in uno dei momenti più complessi dal suo esordio in giallorosso è arrivato un gol tanto desiderato a livello personale quanto necessario ed essenziale per il campionato della Roma. L'abbraccio dei compagni è la fotografia del match. Orgoglio e resistenza contro avversità e critiche. Ginestra.

LUKAKU 7 - Novanta minuti di lotta e fatica senza palla, sponde e sacrificio per i compagni, ma nessuna vera chance. Ne è bastata una, quasi allo scadere, per aggiornare il tabellino personale, mettere in ghiaccio i tre punti e augurare un sereno Natale a tutti i tifosi giallorossi. Un altro bacio.

MOURINHO 7 - Il momento era delicato e le condizioni di alcuni protagonisti non ottimali, ma è proprio nelle difficoltà che i totem del calcio tirano fuori le proprie qualità. Due punte e Bove su Lobotka: Mazzarri non ha trovato contromosse e il piano inclinato da José ha portato i frutti sperati, ovvero la vittoria. Babbo Natale è portoghese e nella sacca porta i tre punti.