ROMA-FIORENTINA: le pagelle. RUI PATRICIO "Impronte" 6,5 - DYBALA "Spirito guida" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Resta un punto sul tavolo dell'Olimpico che serve a tenersi il 4° posto seppur con un nuovo ospite, inatteso. Il dubbio amletico della Roma è legato alla presenza o meno di Dybala: essere, come nelle prime curve delle partita, o non essere come nel resto del tragitto e come poi, invece, obbligherà l'imprevisto delle espulsioni.

La storia della partita lascia a Rui Patricio il posto del migliore in campo, con le sue impronte ben visibili sul pallone. Più dolorosa, invece, la giornata di Mancini e Llorente.

RUI PATRICIO 6,5 - Restano le sue impronte, alla fine, scolpite sulla partita.

MANCINI 5,5 - Lascia per strada un pallone doloroso nel primo tempo, oltre a tanti duelli sui quali deve scendere a compromessi. Ritrova vigore nella resistenza finale.

LLORENTE 5,5 - Martinez Quarta gli salta davanti ma già prima aveva avuto poche soddisfazioni nei confronti con Nzola. Con la chiusura in scivolata dà una spolverata alla prestazione.

NDICKA 6 - Il più composto dei tre. Anche perché il meno stuzzicato.

KRISTENSEN 6 - Non risolve problemi ma evita di accumularne ulteriori almeno.

CRISTANTE 6 - In mezzo a tante cose utili alla comunità, gli cadono dalle tasche un paio di palloni in modo grossolano.

PAREDES 6 - L'altro canto: lascia due comete tecniche in mezzo a qualche cosa un po' così.

PELLEGRINI 5,5 - Senza riuscire a mettersi in collegamento con l'ultimo tratto romanista, gli resta solo semplice distribuzione tecnica e chilometri di non possesso. DAL 85' BOVE SV - Per allungare la recinzione.

ZALEWSKI 5 - Aveva giocato a fare il beep beep con Kayode. Poi rovescia il finale, finendo per essere quello incastrato.

DYBALA 6,5 - La Roma alza la voce quando può seguire mosse e intenzioni dell'argentino. Poi sono dolori, del corpo e dell'anima. Spirito guida. DAL 24' AZMOUN 5,5 - Ci mette un po' ad entrare nella parte. Quando sembrava schiarire la voce, deve già lasciare il palco. DAL 62' EL SHAARAWY 6 - Entra per fare l'attaccante, si ritrova a dover fare il quinto di una squadra ridotta in inferiorità.

LUKAKU 6,5 - Con Dybala, può stare a caccia dentro l'area. Senza Dybala, deve andare a procurare cibo per l'intera famiglia.

MOURINHO 6 - Esce dall'Olimpico con un punto, il cambio del conquilino al 4° posto e un fuoco nemico crescente. Mentre la gente intorno lo acclama.