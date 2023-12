JUVENTUS-ROMA: le pagelle. NDICKA "Sul più bello" 6,5 - PAREDES "Chiuso per inventario" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Nel gioco degli sguardi tra Juventus e Roma, la risata goffa scappa a Kristensen e Cristante che si fanno cadere addosso un pallone a inizio secondo tempo. La regola, intrinseca, diventa evidente per la natura delle due squadre: segnare equivale ad una caparra sulla vittoria.

RUI PATRICIO 6 - Mancini e Ndicka gli fanno da angeli custodi nel primo tempo. Poi prende quel che è a portata di mano.

MANCINI 6 - Gli resta il merito di aver alzato la paletta all'ultimo su Vlahovic nel primo tempo. Con Chiesa si acuiscono i dolori.

LLORENTE 5 - Si ritrova a dover ballare da solo con Vlahovic che però più volte lo gira a piacimento e lo obbliga a casquè scomodi. Raggirato.

NDICKA 6,5 - Lascia il miglior ricordo dell'anno con quella visione che gli permette di saltare sulle intenzioni di Kostic e costringerlo a nuove vie. Sul più bello.

KRISTENSEN 5,5 - Svuota cantine e offre manodopera per la corsia con crescente affidabilità. Poi si macchia rovesciando le tazzine con Cristante nella situazione che apre all'1-0.

CRISTANTE 6 - Palo del rimpianto. Poi cerca di collegare i cavi tra i vari blocchi, finché si lascia sporcare dalla carambola incriminata.

PAREDES 5 - Chiuso per inventario. Lascia la serranda abbassata, neanche un recapito per una consulenza urgente. Rivolgersi altrove. DAL 74' EL SHAARAWY SV - Più che il tempo a mancare è lo spazio vitale per poter mettere colori diversi.

BOVE 5,5 - Gli manca ancora la penna dal tratto abbastanza netto per lasciare firme in un'area come quella della Juventus. DAL 64' PELLEGRINI 5,5 - Entra col campo in salita, senza spostare minimamente la pendenza.

ZALEWSKI 5,5 - Cerca di tenere il banco in ordine. DAL 80' AZMOUN SV - Lascia un graffio con quel colpo di testa, seppur superficiale.

DYBALA 6 - Quando il cono di luce finisce su di lui ferma le voci intorno, cambia l'orientamento dell'illuminazione, sembra salire anche una musica di sottofondo. Ma resta una suggestione.

LUKAKU 5,5 - Resta nella camicia di forza che gli mette Bremer.

MOURINHO 5,5 - Accetta lo stallo torinese senza avere, probabilmente, il castello difensivo adeguato per potersi riparare a lungo. E quando cade, non gli restano appigli per rialzarsi.