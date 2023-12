BOLOGNA-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Cancellabile" 4,5 - MOURINHO "Tilt" 4

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - "Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli col seno sul piano padano ed il culo sui colli…", diceva Guccini. Eppure, al Dall'Ara, la signora stanca, frustrata e rovinata dal tempo sembra la Roma, ancor più quando non può mettersi il trucco e la parrucca che le danno Dybala e Lukaku.

Una sconfitta che passa dal "tilt" di Mourinho, per la "Replay" con cui scrive Pellegrini, all'"imbiancata" di Ndicka, fino al "binario tronco" di Belotti.

RUI PATRICIO 6 - Il paradosso è che, in una serata nera, è quello con meno lavoro da sbrigare.

MANCINI 5 - Senza un bersagli fisso da mirare in marcatura perde stabilità nel gps di localizzazione. DAL 81' CELIK SV - Per rimettere Mancini in freezer.

LLORENTE 5 - Resta all'ombra di Zirkzee. DAL 63' AZMOUN 5,5 - Prova, almeno, a ridare le carte nel tavolo offensivo della Roma.

NDICKA 4,5 - La tavola si rovescia dal suo lato finendo per sporcargli la maglia bianca in più occasioni. Imbiancata.

KRISTENSEN 5,5 - Rispetta i tempi di consegna nel primo tempo e fa in modo anche di recapitare a Belotti un cross fragrante. Poi gli cade un pacco tra i piedi e frantuma la partita col 2-0. Maneggiare con cura.

CRISTANTE 5 - Dalla sua porta il Bologna scavalca aprendo all'1-0, più in generale è costretto ad operare su un territorio troppo vasto per i mezzi che monta.

PAREDES 5 - Fa cortocircuito insieme alla partita, perdendo distanze, modi e tempi uno dopo l'altro.

SPINAZZOLA 4,5 - Si trascina verso l'intervallo. DAL 46' SANCHES SV - La crudeltà della scelta lo aiuta a nascondere la mano molle con cui monta sulla partita. DAL 63' BOVE 5,5 - Resta l'ammonizione tra i ricordi più definiti.

PELLEGRINI 4,5 - Scrive le sue volontà sulla partita con una 'replay'. Cancellabile. DAL 81' PISILLI SV - Dosaggio.

EL SHAARAWY 4,5 - Ha unghie troppo sottili per lasciare segni sulla pelle del Bologna e una scorza troppo tenera per resistere alle raffiche di Ndoye.

BELOTTI 4,5 - Binario tronco. Passa lì l'ultimo treno della Roma e deve fermarsi all'alt di Ravaglia.

MOURINHO 4 - La frustrazione che mostra nel cambio di Renato Sanches era stata accesa, innanzitutto, dagli imbarazzi che gli aveva provocato Thiago Motta, manomettendone il sistema di pressioni a piacimento. Tilt.