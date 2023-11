SERVETTE-ROMA: le pagelle. LLORENTE "Di spada e di fioretto" 6,5 - DYBALA "Proprio tu?" 5 - MOURINHO "Normalizzato" 5

LAROMA24.IT - Mourinho aveva fissato l'obiettivo ai tre punti e dopo il fischio finale il bottino è tristemente e colpevolmente vuoto. La Roma lascia punti anche a Ginevra, non riesce a battere il Servette e ora per il primo posto serve un miracolo. Le scelte iniziali di Mourinho hanno lasciato a desiderare, i cambi non hanno dato nulla alla squadra, un po' per timing un po' per la gestione delle varie condizioni. I migliori sono Svilar, che nel primo tempo aveva tolto una palla da sotto l'incrocio con un grande intervento, e Llorente. Deludenti le prestazioni di Dybala e Cristante.

SVILAR 6,5 - Si esalta nel primo tempo dicendo "no" a un eurogol, è costretto ad arrendersi nel secondo tempo quando Cristante lo lascia senza difese.

LLORENTE 6,5 - Regge la baracca e sostituisce alla grande Mancini. Non solo, sostituisce anche Dybala in occasione del gol di Lukaku, quando dopo essersi involato appoggia dolcemente con un no look per il belga. Di spada e di fioretto.

CRISTANTE 5 - Il primo vero passaggio a vuoto stagionale. Costretto ad arretrare e a cambiare di nuovo posizione perde le coordinate e il senso dell'orientamento.

NDICKA 5,5 - Inizio convincente, soprattutto con il pallone tra i piedi, con l'avvicinarsi del fischio finale diventa frenetico, nervoso e falloso. Assiste incolpevole al buco che porta al gol avversario.

CELIK 6 - Non dà, non toglie. Accompagna le proposte giallorosse mettendoci fiato e faccia, ma poco altro.

BOVE 5,5 - Inizia bene, ordinato in possesso e attento senza palla. Nel secondo tempo rincorre con le pile scariche. DALL'81 BELOTTI S.V. - Il tempo di fare qualcosa ci sarebbe anche stato, è il modo che è mancato.

PAREDES 5 - Questa sera la diga non si alza mai, il problema è che è mancato anche il resto. A un regista si chiede di dare qualcosa in più, di prendersi delle responsabilità. Non è stato questo il caso.

AOUAR 5 - Nuova chance, nuova chance sprecata. Della miglior versione dell'algerino non c'è traccia, ma per il momento basterebbe anche una brutta copia. Alla ricerca di sé stesso. DAL 55' PELLEGRINI 5 - Entra per invertire la rotta, si perde nei turbolenti mari di Ginevra. Arrugginito.

EL SHAARAWY 5 - Ci si aspettava potesse volare sulle ali dell'entusiasmo, ma da quelle parti si sono a malapena accorti della sua presenza in campo. DAL 74' SPINAZZOLA 5 - Impatto zero.

DYBALA 5 - In tre occasioni ha avuto tra i piedi la palla del gol e della vittoria, tutte e tre le volte ha inaspettatamente sbagliato. Oltre le chance sprecate, poco alto. Proprio tu? DALL'81 RENATO SANCHES 5 - Confusione, imprecisione, giri a vuoto: tutto il peggio del repertorio in pochi minuti. Rimandato.

LUKAKU 6 - Palloni giocabili in area: uno e mezzo. Alla fine il nome sul tabellino è il suo. Per il resto, tanto sacrificio e lavoro di sponda. Potenziale inespresso.

MOURINHO 5 - Dopo il sorteggio si respirava comprensibilmente aria di festa e soddisfazione, a una gara dalla chiusura dello stesso serve un miracolo per evitare i play-off. Se il primo obiettivo dello Special One è Dublino, non ci siamo proprio. Le scelte iniziali non portano i risultati sperati, quelle a gara in corso non cambiano l'inerzia del match. Al momento della magia Mourinhana in Europa League non se ne è vista l'ombra. Normalizzato.