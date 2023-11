ROMA-UDINESE: le pagelle. DYBALA "Better call Paulo" 7 - CRISTANTE "Gargoyle" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Una Roma a colori, nel primo tempo, perde il segnale a inizio ripresa per poi tornare sugli schermi nel finale con una classifica, adesso, almeno riparata.

Mancini gioca in "caps lock", Cristante è un "gargoyle", e poi..."better call Paulo". Anche quando sembra avere la batteria scarica.

RUI PATRICIO 6 - Deve infilare i guanti di corsa a inizio secondo tempo. Risponde dove può.

MANCINI 7 - Serratura blindata nelle preventive e testata che rompe il vetro dello 0-0. Caps lock.

LLORENTE 6,5 - Guadagna la giornata col duello risolto su Thauvin nel periodo più caldo della partita.

NDICKA 6 - Tiene a bada il volume avversario anche quando, a inizio ripresa, l'Udinese accende l'amplificatore.

KARSDORP 6 - Minimalista. Quel poco che basta. DAL 77' ZALEWSKI 6 - Rispetta i bordi.

CRISTANTE 7 - Come un gargoyle sulle porte della proprietà romanista, aiuta a tenere lontani gli spiriti maligni e ospiti indesiderati.

PAREDES 6 - Segue il corso della partita: possesso ritmato e posizionamenti ordinati finché la marea della Roma è crescente, come nel primo tempo. Qualche intermittenza nella ripresa. DAL 77' BOVE 6 - Porge la tela su cui verrà disegnato il 2-1.

PELLEGRINI 6 - Depura, finché dura. Porta le chiavi delle terrazze di rifinitura centrale, fa ammonire Ferreira, un'altra la prende, poi lentamente si ritrae. DAL 63' AZMOUN 6 - Bilancia la staticità dorata di Dybala e Lukaku, disordinando.

SPINAZZOLA 5,5 - Imputato per il gol subito più per la vicinanza a Thauvin che per colpe specifiche. DAL 63' EL SHAARAWY 6,5 - Nuovi gettoni: quando la giostra offensiva stava perdendo musica e colori, inserisce altre monete che allungano la serata fino al 3-1.

DYBALA 7 - Better call Paulo. Quando pensi che sia finita, la riserva dell'argentino o la possibilità della Roma, chiamalo e ti sentirai meglio. Prima, comunque, aveva sommato punizioni tra cui una fatta su misura per Mancini. DAL 83' KRISTENSEN SV - Rispetta gli ordini di scuderia.

LUKAKU 6,5 - Tuttocittà. Funge da stradario per la Roma negli ultimi metri di campo: porta a destinazione per 2-1 e 3-1.

MOURINHO 6,5 - Alla puntata di Cioffi su Ebosele, alzato all'inverosimile dopo l'intervallo, risponde con El Shaarawy che vuota il sacco dell'Udinese da quel lato. Scacco matto.