LAZIO-ROMA: le pagelle. MANCINI "Rumoroso" 6,5 - PAREDES "Più parole che fatti" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - "Rompere solo in caso d'emergenza" sembra esserci scritto sul vetro che contiene il derby. E nelle due squadre prevale l'istinto di conservazione lasciando la stracittadina inespressa. La Roma fa abbastanza per non perdere, decisamente poco per vincere.

Rui Patricio e Mancini, alla resa dei conti, risultano i migliori. Paredes e Dybala, invece, restano mezzo punto sotto il 6 diplomatico su cui si siedono la maggior parte dei protagonisti in campo.

RUI PATRICIO 6,5 - Dà una mano, la sinistra, per spingere più in là i pensieri peggiori del primo tempo.

MANCINI 6,5 - Inizia coi toni alti, poi l'ammonizione lo costringe ad abbassare il volume. Finisce, però, con una chiusura rumorosa su Immobile finito nei pressi di Rui Patricio.

LLORENTE 6 - Abbassa rapidamente le ambizioni della costruzione e si concentra a resistere ai pruriti di Immobile sulla sua profondità.

NDICKA 6 - Zero a zero: così sul tabellone generale, quanto sul suo personale.

KARSDORP 6 - I primi gettoni della partita sono sui suoi piedi. Sorte beffarda. DAL 86' CELIK SV - Per gli ultimi giri.

CRISTANTE 6 - Gira con la foto di Luis Alberto sul cruscotto in fase di non possesso: missione portata a termine con fortune alterne. In possesso, invece, si accoppia a Paredes per cercare di schiarire le costruzioni romaniste: operazione parzialmente riuscita.

PAREDES 5,5 - Più parole che fatti. Non si lascia scappare un diverbio per il campo, più permissivo, invece, sui movimenti degli avversari.

BOVE 6 - Tutte le corse che avanzano, tra pressioni e ricomposizioni in basso improvvise, finiscono sulle gambe del più giovane. Che però chiude tra dolori muscolari e, prima, tecnici come in due sprazzi rimasti incompleti nell'area avversaria. DAL 82' SANCHES 5,5 - Prime mosse che sembrano svelare intenzioni prepotenti. Poi si lascia passare facilmente un paio di volte.

SPINAZZOLA 6 - Alcune ventate fanno ben sperare ma, alla fine, lascia tutto com'era. DAL 90' KRISTENSEN - Buono per raggiungere eventuali bonus di presenze.

DYBALA 5,5 - Gli si chiederebbe, all'incirca, di moltiplicare pani, pesci, palloni e possibilità. Domenica fuori dalla chiesa. DAL 82' AZMOUN SV - Partecipazione attiva.

LUKAKU 6 - Trascina due volte di peso la Lazio in area. Gli restano, però, le briciole di un colpo di testa.

MOURINHO 6 - L'aggressività iniziale dimostra le intenzioni di rivalsa che poi vanno diluendosi nel corso del primo tempo. I cambi ridotti allo stretto indispensabile svelano come l'equilibrio fosse percepito precario.

@MirkoBussi