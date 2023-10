ROMA-MONZA: le pagelle. EL SHAARAWY "Final destination" 7 - PAREDES "Sciupato" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Turarsi il naso e guardare il buono, che arriva all'ultimo e porta un salto in classifica utile a rimettersi su treni europei. La Roma esce dal tunnel della sosta con le ruote sgonfie, in riserva di carburante e senza un navigatore strategico che possa almeno indicare la via migliore.

Il dolce lo porta El Shaarawy, prima di lui, almeno, Azmoun aveva provato a servire qualche bollicina, seppur dozzinale. Appaiono sciupati, invece, Paredes, Aoaur, Ndicka e Bove.

RUI PATRICIO 6 - Due su due su Birindelli. Ma lascia l'ultimo giro al Monza con una presa scivolosa che costa l'angolo finale.

MANCINI 6 - Si regge ai bordi.

CRISTANTE 6 - Alla signorilità di alcune giocate, allega momenti di alta tensione nell'efficacia difensiva. Tiene, tutto sommato.

NDICKA 5,5 - Arriva al momento del cambio a tastoni, per una reattività difensiva azzerata o quasi e qualche pasticcio qua e là. DAL 73' LLORENTE 6 - Entra con scopa e raccoglitore per portar via almeno il grosso.

KARSDORP 6 - Come un treno regionale che arriva puntuale e con aria condizionata funzionante. Fa tutte le fermate, la capienza a bordo in alcuni orari è aleatoria, rivolgersi altrove per servizi extra. Ma per quel che costa, ne è valsa la pena. DAL 73' ZALEWSKI 6,5 - Non alta velocità ma Intercity, almeno, per una mezz'oretta.

BOVE 5,5 - La partita si cuoce lenta e le sue smanie di aggressioni e inserimenti ne escono avvilite. DAL 63' EL SHAARAWY 7 - Ride bene chi ride ultimo: ritrova il sorriso in fondo a una settimana e una partita di malelingue e cattivi pensieri. Final destination.

PAREDES 5 - Sciupato, al punto che verrebbe da toccargli la fronte all'ennesimo controllo difficoltoso o passaggio perso nel vuoto. Saranno 15, alla fine, gli errori in possesso: abbastanza per chiamare il dottore.

AOUAR 5 - Avrebbe bisogno di annaffiamenti continui, di cura del pallone e smarcamenti fertilizzanti. Invece, appassisce.

SPINAZZOLA 6,5 - Se c'è un modo per arrivare alle porte dell'area di rigore avversaria, per un bel po', questo è tutto o quasi nella sua iniziativa. Finché dura, almeno. DAL 78' KRISTENSEN 6 - Mette la testa a posto, là dove serve per rimettere in mezzo e provocare la carambola fino all'atto definitivo di El Shaarawy.

LUKAKU 6 - Lascia credere che prima o poi si strapperà la camicia e lancerà i difensori del Monza come coriandoli. Riesce a togliersi le catene un paio di volte, lasciando i segni sul palo.

BELOTTI 6 - Cerca di prendersi quel che passa ma è dura farci il pranzo. DAL 63' AZMOUN 6,5 - Se King è Lukaku, certo, Soldatino corrisponde a Belotti, a lui resta il ruolo di D'Artagnan. Che svolge a dovere, stropicciando almeno la tela difensiva del Monza fin lì immacolata.

MOURINHO 6 - La superiorità numerica non basta a riequilibrare i rapporti in campo, fin troppo a favore del Monza. Perde su carta, magari, ma vince sul campo. Ed è quello che più interessa, ora.

