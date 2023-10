INTER-ROMA: le pagelle. ZALEWSKI "Centrifugato" 4,5 - CRISTANTE "Testardo" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Da un lato le assenze di Dybala, Pellegrini, Spinazzola, Smalling e Renato Sanches, appesantite da una differenza di riposo a disposizione e dal confronto con una squadra ultra-accessoriata. Dall'altra, l'incapacità di racimolare qualità in forma collettiva, che possa almeno attutire l'impatto, riducendo la partita ad un estremo tentativo di pararsi dai colpi per guadagnare l'uscita.

Zalewski è "centrifugato" da Dumfries, Kristensen gira con la roncola finché Dimarco non lo smaschera, mostrando come fosse in realtà un giocattolo. L'unico sufficiente resta il piede di Rui Patricio, quello ad avvicinarsi maggiormente è il "testardo" Cristante.

RUI PATRICIO 6,5 - Nei momenti più oscuri del primo tempo, c'è anche il suo piede a tenere la Roma a bordo della partita.

MANCINI 5,5 - Ammonito per precauzione. Ma tiene comunque la parte.

LLORENTE 5,5 - Resta immacolato a lungo, anche perché dei tre ha la posizione più comoda. Finché Thuram non lo sporca con l'atto definitivo della partita.

NDICKA 5 - Più che non tenere Thuram, che può essere problema diffuso in Serie A, pare, ad oggi, non aver argomenti consistenti per gestire la parte così come gli è stata ritagliata, tra duelli continui e riferimenti sull'uomo. Scambio di persone.

KRISTENSEN 4,5 - Gira con una roncola per il campo nel tentativo di esaurire l'intera dotazione di palloni per la partita. Quando poi entra in scena Dimarco, si scopre che l'arnese con cui minacciava era in realtà un giocattolo.

CRISTANTE 5,5 - Deve rispondere alle puntate dell'Inter su Bastoni in costruzione. Lo fa con risultati apprezzabili ma soprattutto porta a vedere, almeno una volta, uno scorcio della porta. Testardo.

PAREDES 5 - Resta dietro la tenda che Lautaro e Thuram calano davanti al terzetto di costruzione della Roma. Prova a sbirciare nel secondo tempo ma è più curiosità che desiderio di entrare in scena. DAL 89' AZMOUN SV - Per dovere di cronaca.

BOVE 5 - Sui rari possessi, paga i disorientamenti provocati dalla lunga trincea. DAL 85' AOUAR 5,5 - Il dubbio sul ritardo dell'ingresso in campo viene presto smorzato dall'esito di quei 9 tocchi accumulati.

ZALEWSKI 4,5 - Centrifugato. Finisce ripetutamente nella lavatrice di destra dell'Inter, tra le pulsioni di Dumfries e Barella. DAL 75' CELIK 6 - Prova almeno a mettere il piede.

LUKAKU 5 - È passata la nottata. A fargli fischiare le orecchie, forse, più dell'ex tradita, sono i 26 tocchi che gli offre la sua attuale compagna.

EL SHAARAWY 5,5 - Numero di tocchi a disposizione pari a quello di Lukaku. Fatturato leggermente superiore. DAL 83' BELOTTI SV - Cambio della guardia.

MOURINHO 5 - Alla lunga lista di attenuanti, non corrisponde una dettagliata risposta strategica che possa almeno fungere da antidolorifico. Cade sul più bello, quando incominciava ad accarezzare l'ipotesi di un calcio piazzato malefico.

@MirkoBussi