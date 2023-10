CAGLIARI-ROMA: le pagelle. LUKAKU "Cugino millantato" 7,5 - PAREDES "Chiccoso" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Non serve chiamare il prete. E per il vestito scuro c'è ancora tempo, visto il caldo che continua a sbattere giù anche ottobre. Intanto la Roma, scesa dal letto col Frosinone, posate le stampelle giovedì, ha ripreso almeno a camminare a Cagliari, spostandosi nella parte sinistra della classifica.

Lukaku è il "cugino millantato" per anni, Bove un accumulatore, Paredes può mostrarsi chic.

RUI PATRICIO 6 - Non riesce a vidimare il clean sheet. Ma aveva fatto il possibile.

MANCINI 6 - Col pilota automatico.

CRISTANTE 6 - Maniaco della pulizia, disinfetta tutto ciò che gli capita attorno. Gli resta solo l'alone del rigore finale.

NDICKA 6 - Rifornimento d'autostima.

KARSDORP 6,5 - Lascia l'assist per Lukaku e la sensazione che, ad oggi, abbia ancora la mano migliore nel ruolo. DAL 68' KRISTENSEN 6 - Entra col piede poco temperato.

BOVE 7 - Accumulatore. Contrasta, cade, scivola, si rialza, rotola, ancora contrasta, poi innesca, si scaglia, si batte. Insomma, tanto se non tutto.

PAREDES 7 - Chiccoso. Si avvita lo scialle e lancia dove, come e quando desiderato. Si spolvera la spallina della giacca e apparecchia la cena per Belotti, sistema il gemello della camicia e serve il bis a Lukaku. DAL 79' CELIK SV - Mezzala d'emergenza.

AOUAR 6,5 - Pronto? Sì, mi dica. Risponde secco e deciso alla chiamata, scrivendo lo 0-1 e lanciandosi in ogni duello gli scorra al fianco. Scatto alla risposta. DAL 68' PAGANO 6 - Minuti che fanno curriculum.

SPINAZZOLA 6,5 - Ha stoffa pregiata nei piedi e in feste organizzate come quella di stasera può sfoggiarla a piacimento.

DYBALA 6 - Chiedimi se ho paura. DAL 40' BELOTTI 7,5 - Va ad affondare la mano, più che il dito, nelle piaghe difensive del Cagliari. Ne esce con un gol da sigla televisiva e un vigore rinnovato.

LUKAKU 7,5 - Immagina di tornare da quello scortese al semaforo, dal bulletto delle superiori, da qualsiasi prepotente col cugino millantato per anni. Quello alto, grosso, imponente che ristabilisce l'ordine delle cose. Immagina, ora puoi.

MOURINHO 6,5 - C'è il campo, per fortuna, a rimettere in ordine gli argomenti. Sfrutta la discesa e va al pit stop con 3 vittorie di fila, un girone di Europa League indirizzato e aggrappato alla parte giusta della classifica. Per altri campi, quelli elisi, c'è tempo.

@MirkoBussi