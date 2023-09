TORINO-ROMA: le pagelle. LUKAKU "Peso massimo" 7 - KRISTENSEN "Gioco pericoloso" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Torino-Roma è stata una scazzottata a tutto campo, su un terreno che, se possibile, ha estremizzato ulteriormente gli istinti violenti delle due squadre che provano a darsele di santa ragione, sperando che prima o poi l'altra perda l'equilibrio. La sequenza con cui questo accade lascia il rimpianto maggiore sulla coscienza romanista.

Il colpo più duro della Roma lo affonda Lukaku, peso massimo di Mourinho. Chi era andato più vicino a far cadere il jackpot era stato Cristante, un altro che sa come trascorrere la serata in un campo pieno di spigoli.

RUI PATRICIO 6 - Raccoglie tutto ciò che è nella disponibilità umana.

MANCINI 6 - Ha il lato più morbido della contesa.

LLORENTE 5,5 - Gli incroci della partita lo portano ad accapigliarsi con Zapata. Finisce in piedi, almeno, ma con la camicia strappata ed escoriazioni sparse.

NDICKA 5,5 - Resta indenne, anche se Seck gli soffia al lato una volta. Finché non arriva la punizione fatale e l'incarico della marcatura su Zapata gli costa il ritiro della sufficienza.

KRISTENSEN 5 - Sbuccia tutto ciò che trova. Più volte diventa fallo laterale, in un caso persino qualcosa di assimilabile a un assist, nell'ultimo una punizione per il Torino. Gioco pericoloso.

CRISTANTE 6,5 - Mentre la Roma prova a guadagnarsi la parte della ragione a cazzotti, trova una password per manomettere il sistema del Torino: l'inserimento lungo, idea che sbatte sul palo. Poi contende tutto ciò che trova, che passi per aria o per terra.

PAREDES 5,5 - Cancellature, macchie e frecce che provano a tener legati i concetti rendono il foglio finale difficilmente leggibile.

SPINAZZOLA 6 - Sufficiente perché è il mezzo di trasporto più efficace per l'area avversaria. E questo aiuta a ricordare anche il recupero su Seck oltre agli iniziali cross ripetuti di Bellanova da quel lato. DAL 87' BELOTTI SV - Accolto dai fischi e da una ginocchiata di Milinkovic. È passata, almeno.

DYBALA 5,5 - Come chi neanche voleva uscire e si ritrova a pogare in una serata heavy-metal.

EL SHAARAWY 5,5 - Vestito da trequarti, si ritrova consegne da mezzala. Resta un tiro impreciso e poco altro. DAL 70' ZALEWSKI 5,5 - Senza sciogliere i nodi che aveva lasciato il predecessore.

LUKAKU 7 - Peso massimo. Il jab che sembrava poter mandare giù il Torino l'aveva sferrato il più potente in campo, che ha il merito di aver deglutito l'insofferenza per l'extra-perfomance di Buongiorno consapevole che, alla lunga, avrebbe ottenuto la ragione.

MOURINHO 5,5 - Sceglie di fare a braccio di ferro col Torino, sperando che alla fine il peso di Lukaku pieghi la mano avversaria. L'idea pare concretizzarsi, finché Zapata non straccia il foglio costringendolo a uscire con un solo punto e ancora 3 sostituzioni in tasca.

@MirkoBussi