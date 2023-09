ROMA-MILAN: le pagelle. SMALLING 4,5 "Il contrario del valore aggiunto" - CELIK 4 "Telepass" - MOURINHO 4,5 "Autore in cerca di opera e personaggi"

LAROMA24.IT - La classifica piangeva e continua a piangere, dopo oggi ancora più forte. La Roma va alla sosta con un punto su nove a disposizione, 6 gol subiti e più punti interrogativi che certezze. Senza Dybala, con Pellegrini a mezzo servizio e Lukaku appena atterrato, Mourinho cerca di imbastire "qualcosa" contro un Milan in palla, ma qualsiasi cercasse non ha trovato nulla. Prestazione negativa, tanto che con i rossoneri in 10 uomini per oltre mezz'ora sono arrivati poco più di due tiri nello specchio. Confusione e dubbi colorano il cielo sopra la Roma.

RUI PATRICIO 5 - Il voto sale per la parata su Pulisic, ma anche oggi negligenza e goffaggine si mischiano velenosamente e danno il tono della prestazione del portiere giallorosso, in special modo sull'episodio che cambia il match.

MANCINI 5 - Costantemente in affanno, con tutte le attenuanti che gli si possono riconoscere per il livello del diretto avversario, oggi il 23 assiste al match senza riuscire a dire la propria. Impotenza. 79' PAGANO S.V. - Entra e si butta nella mischia, nonostante l'estrema difficoltà del test.

SMALLING 4,5 - Indietro, rallentato, fuori posizione, slegato, peggiorato. Più parole che cose buone nel match. L'inglese è irriconoscibile, la Roma dietro sbanda di conseguenza, ma così non è un valore aggiunto. Anzi, il contrario. Inquietante.

LLORENTE 5,5 - Meglio dei suoi due compagni di reparto, anche se non per meriti suoi. In affanno e in difficoltà.

CELIK 4 - Oggi Mourinho pesca lui dal mazzo di destra, la decisione è la più infelice presa fino a questo momento. Leao scherza con lui, con palla e senza, addirittura ha il tempo di scegliere come segnare, tanto è lo spazio concesso dal turco. Telepass. 70' SPINAZZOLA 5,5 - Il gol innalza esponenzialmente il voto. 1 vs 1, rientro sul destro e palla a Maignan: la regia inquadra più volte Lukaku sconfortato che lui.

CRISTANTE 5 - Il ruolo di mezz'ala al lato di Paredes lo penalizza, la fisicità e il ritmo dei suoi avversari oggi lo costringono a rincorrere spazi e posizione in campo. Che comunque alla fine non trova. Poco lucido quando va in regia.

PAREDES 5 - La presentazione di Mourinho giustifica e dà un senso alle difficoltà palesate fino a questo momento. Meglio con la palla, il problema è che la Roma fino al rosso di Tomori deve soprattutto rincorrere. 70' BOVE 5,5 - Entra con tanto tempo a disposizione, esce dal campo con poco in tasca e poco da ricordare.

AOUAR 5 - Esce dopo mezz'ora, fino a quel momento condita di poco e nulla. 31' PELLEGRINI 5 - Doveva essere gestito, come al solito è un lusso che non gli è concesso. Impreciso, non cambia il vento del match: ha il merito di liberare El Shaarawy al primo tiro giallorosso nello specchio, al 74'. Poco altro.

ZALEWSKI 5 - Calabria lo gestisce senza difficoltà e le rare volte che ha il merito di smarcarsi puntualmente sbaglia scelta. Ogni volta. Come una chitarra scordata non produce mai il suono cercato.

EL SHAARAWY 5,5 - Se attorno c'è poco o nulla basta poco per risultare tra i migliori. E nel suo caso è il primo tiro giallorosso nello specchio. Si aprono gli spazi e Mourinho lo chiama fuori. 70' LUKAKU 6- - Atteso come un miracolo. Entra, regala senso e dignità ai lancioni lunghi della Roma, fa quello che può "all'interno dei suoi limiti" (come anticipato da Mou), costruisce da solo le fondamenta del reparto offensivo. Speranza.

BELOTTI 5,5 - I suoi compagni non fanno nulla per agevolarlo, ma lui riesce a tirare fuori il massimo dalla sua prestazione: l'espulsione di Tomori e una chance di tiro a Lukaku. Solo e male accompagnato.

MOURINHO 4,5 - Tre gare, un punto su nove, 6 gol subiti, un pareggio e una sconfitta in casa, tanti (troppi) acciacchi e infortuni muscolari dei suoi, una Roma che oggi non ha messo né forma né sostanza. L'anno scorso la certezza era la solidità difensiva, in questo inizio di campionato un lontano ricordo, la scelta della formazione lascia solo dubbi, fra la coppia Paredes-Cristante che sembra aver iniziato a urlare quello che aveva già detto in precedenza e la scelta di Celik, per scegliere solo due temi fra i tanti. Autore in cerca di opera e personaggi.