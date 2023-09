ROMA-EMPOLI: le pagelle. DYBALA "Il calcio degli angeli" 8 - CRISTANTE "Ridondante" 8

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Questa Roma esiste davvero? Una Roma forte, per definizione. Armonica come chi può affidarsi alle costruzioni di Llorente o Paredes, tracotante come chi può muoversi per Renato Sanches o Lukaku, angelico come il calcio secondo Dybala.

E se (r)esisterà nel tempo, se sarà atto e non solo potenza, quella foto di venerdì sarà stata premonitrice e non illusoria, quel tempo perso prima della sosta verrà contato come preliminare e mai più rimpianto. Perché non c'è distanza che non possa colmare una squadra forte, come quella che è stata la Roma stasera.

RUI PATRICIO 6 - Bisogna accompagnare in angolo poco più di un tiro angolato da distanza. E lo fa.

MANCINI 7 - Arrotonda punteggio e voto col colpo finale.

LLORENTE 6,5 - Lucida i processi di costruzione.

NDICKA 6 - Allenta le cinghie di alcune marcature ma basta l'ombra, oggi, a risolvere dubbi e problemi difensivi.

KRISTENSEN 6,5 - Sul primo rettilineo pesca un rigore, sul secondo la testa di Renato Sanches. Motorizzato.

CRISTANTE 8 - Ridondante. Sempre reperibile, in più: provoca il 3-0, scaglia il 5-0, immagina il 7-0. E gli ultimi due sono atti di assoluto splendore.

PAREDES 7 - Tolte le domande difensive, resta tutta la capacità artistica con cui sa trasformare il prato in una tela. DAL 75' PAGANO 6 - Corsi di formazione.

SANCHES 7 - Il tempo di presentarsi, con le dovute maniere. Poi velocemente in freezer. DAL 46' BOVE 6,5 - Si sbatte e ribatte.

SPINAZZOLA 6,5 - Nel canto offensivo ritrova anche momenti d'intonazione. DAL 84' EL SHAARAWY SV - Sui coriandoli finali.

DYBALA 8 - Dev'essere così il calcio degli angeli, col suono naturale di quello stop vellutato su un pallone alto un chilometro, tra il vento delicato di quella finta che apre al 4-0. Soave, come vuole Dybala. DAL 63' BELOTTI 6,5 - Al servizio della comunità.

LUKAKU 7,5 - Con un piede tiene aperta la porta dell'area dell'Empoli e lascia entrare un po' tutti. Prima di uscire, firma anche il libro delle presenze. DAL 84' AZMOUN SV - Serata di presentazioni.

MOURINHO 7 - Come gli amori di fine estate che ti travolgono in una notte, tutto pare che ruoterà intorno alla possibilità di questo straordinario primo appuntamento di accettare la quotidianità. Di resistere alle piogge, agli impegni lavorativi, allo spegnersi delle giornate. Manuale d'amore, volume 3.

@MirkoBussi