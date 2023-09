I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'dipinge calcio', Lukaku 'dominante', Sanches 'la pedina che mancava'

Vittoria schiacciante per la Roma la prima in campionato: un 7-0 all'Empoli che non lascia spazio a repliche e che arriva nel segno di Paulo Dybala: "Dipinge calcio, come solo i grandi sanno fare. La coppia con Lukaku funziona, con l'argentino che beneficia del centravanti che attira su di se i difensori. Condisce la partita con un perfetto rigore che apre le danze e una traversa su punizione" (Il Tempo). Primo gol in giallorosso per Romelu Lukaku: "Non è al top ma segna, e quando prende posizione è dominante" (La Gazzetta dello Sport)

Prestazione importante, condita da un gran gol, per Bryan Cristante: "Suo il break che dà origine al vantaggio, suo lo spunto che porta al 3-0. Forse in pochi se ne ricorderanno, ma serve Dybala prima della prelibatezza del quarto gol. In tanti si ricorderanno però il terra-aria per il 5-0 e l’assist di tacco per il settimo sigillo. E la solita enorme mole di lavoro. Cris-tanto." (Il Romanista). Prima gol in giallorosso anche per Renato Sanches: "Potenza fisica, verticalità e qualità. È la pedina che mancava alla squadra, dopo 7 minuti trova il raddoppio e la sua prima esultanza all'Olimpico" (Corriere dello SPort)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Corriere dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6,28

Mancini 7,07

Llorente 6,43

Ndicka 6,43

Kristensen 7,00

Sanches 7,28

Cristante 7,50

Paredes 6,64

Spinazzola 6,43

Dybala 7,93

Lukaku 7,21

Mourinho 7,66

Bove 6,28

Belotti 6,71

Pagano 6,37

Azmoun NG

El Shaarawy NG





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 7,5

Llorente 7

Ndicka 6,5

Kristensen 7,5

Sanches 7,5

Cristante 8

Paredes 7

Spinazzola 7

Dybala 8

Lukaku 7

Mourinho 8

Bove 6,5

Belotti 7

Pagano 6,5

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 7

Sanches 7,5

Cristante 7,5

Paredes 6,5

Spinazzola 6,5

Dybala 8

Lukaku 7

Mourinho 7,5

Bove 6

Belotti 6,5

Pagano 6

Azmoun

El Shaarawy





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Mancini 7,5

Llorente 7

Ndicka 7

Kristensen 7

Sanches 7,5

Cristante 7,5

Paredes 7

Spinazzola 6,5

Dybala 8

Lukaku 7

Mourinho 7,5

Bove 6,5

Belotti 7

Pagano ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Kristensen 7

Sanches 7,5

Cristante 7,5

Paredes 6,5

Spinazzola 6

Dybala 8

Lukaku 8

Mourinho 8

Bove 6

Belotti 6,5

Pagano 6,5

Azmoun ng

El Shaarawy ng





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Llorente 6

Ndicka 6,5

Kristensen 6,5

Sanches 7

Cristante 7,5

Paredes 6

Spinazzola 6

Dybala 7,5

Lukaku 7

Mourinho 7,5

Bove 6

Belotti 7

Pagano ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Llorente 6

Ndicka 6

Kristensen 7

Sanches 7

Cristante 7

Paredes 6,5

Spinazzola 6,5

Dybala 7,5

Lukaku 7

Mourinho 8

Bove 6,5

Belotti 6

Pagano ng

Azmoun ng

El Shaarawy ng





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Kristensen 7

Sanches 7

Cristante 7,5

Paredes 7

Spinazzola 6,5

Dybala 8,5

Lukaku 7,5

Mourinho 7

Bove 6,5

Belotti 7

Pagano 6,5

Azmoun ng

El Shaarawy ng