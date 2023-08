VERONA-ROMA: le pagelle. RUI PATRICIO "Cattivo odore" 4,5 - BELOTTI "De bello Gallico" 6

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Roma alla rovescia. Perché una squadra di Mourinho che detiene il 72% del possesso del pallone suona già strano, figurarsi se poi deve rimuginare su due difetti di transizione, l'arte preferita della casa. Frustrazione arrotondata da 23 tentativi, compresi un paio finiti sulla traversa, che sugellano la partita piratesca del Verona. Che però è già il secondo indizio di stagione.

Se Rui Patricio si fa scivolare pallone e partita dalle mani, i problemi di equilibrio generali finiscono sulla scheda di Paredes. A tenere la sufficienza sono la lotta perpetua di Belotti e la testa di Aouar.

RUI PATRICIO 4,5 - Gli scivolano pallone e partita dalle mani. Comincia a spargersi un cattivo odore per l'area.

MANCINI 5,5 - Tiene insieme i pezzi della prestazione, in qualche modo.

SMALLING 5 - Come chi disattiva ripetutamente la sveglia. E finisce che si ritrova a bordo di un Paredes a dover rincorrere uno su una Ngonge in autostrada.

LLORENTE 5 - I guadagni in costruzione, stavolta, finiscono sperperati tra i debiti fisici dei duelli a cui deve sottoporsi per impianto di squadra. DAL 46' AOUAR 6 - Testa a posto.

KRISTENSEN 5 - Si consiglia l'utilizzo in spazi aperti. Il problema, a volte, non è nel medicinale ma nell'utilizzo che se ne fa. DAL 46' SPINAZZOLA 5,5 - Un'improvvisata. Poi s'adombra.

CRISTANTE 5,5 - Col chip da mezzala finisce per abbassare la percentuale di giocate riuscite e lascia al freddo Paredes. Rimesso al centro, almeno, scalda.

PAREDES 5 - Ha piede in cachemire, come spiega il 93% dei passaggi riusciti, di cui un paio almeno prelibati. Ma si taglia con un grissino. DAL 46' EL SHAARAWY 6 - Non apre le acque ma quantomeno le smuove.

PELLEGRINI 6 - Sufficienza di quantità, per il numero di cose a cui partecipa. Molte di queste, però, hanno merito nell'idea e nella preparazione ma si sfaldano alla fine.

ZALEWSKI 5,5 - Tra una pausa e l'altra sbuca fuori da sinistra. DAL 51' KARSDORP 5,5 - Un cross abbondantemente oltre i cartelloni pubblicitari è tutto ciò che si ricorda.

DYBALA 6 - Ha il dono di poter fermare il tempo e modellare lo spazio a piacimento. A tempo determinato, però. DAL 68' SOLBAKKEN 5,5 - L'impressione è che si aggiri alla ricerca di qualche indicazione in norvegese che possa tornargli familiare.

BELOTTI 6 - In lotta perpetua, come gli impongono caratteristiche e partita. Raccoglie punizioni, un'espulsione e quel pallone tenuto in vita per Aouar. De bello Gallico.

MOURINHO 5,5 - Stabilità, c'è scritto all'inizio del libro calcistico che l'ha ispirato in carriera. Quella che ha perso, nelle forme in cui era conosciuta almeno fino alla scorsa stagione, e che andrà cucita su misura per una squadra che si sta provando ad immaginare più dinamica.

