ROMA-SALERNITANA: le pagelle. BELOTTI "Ringalluzzito" 7,5 - KRISTENSEN "Celik...ensen" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Punto di partenza. La sveglia della nuova stagione romanista la canta a sorpresa il Gallo per antonomasia, riemerso dalle ceneri della scorsa stagione. Non basta, però, un attaccante a risolvere i dubbi che la Roma si trascina. Quei dubbi che s'ingigantiscono, di colpo, se non possono rispondervi Dybala e Pellegrini, o quantomeno l'aurea di Mourinho.

Smalling si mostra permissivo, Kristensen, a parte qualche consonante, non pare aggiungere frecce così diverse da Celik, il calcio di Spinazzola finisce per farsi cantilena. Però Aouar ha un buon profumo, Paredes una direzione chiara e Renato Sanches, già così, è qualcosa. Purché sia un punto di partenza.

RUI PATRICIO 6 - Sufficiente per assenza di prove. Perché Candreva gli toglie la parola, anche se coi piedi avevano già mostrato colpi di tosse.

MANCINI 5,5 - Calpesta un po' troppi palloni e finisce prigioniero dietro Coulibaly sul passaggio per l'1-1.

SMALLING 5 - Le condizioni del campo paiono spogliarlo della consueta armatura, al punto che sembra giocare tenendosi al corrimano. Così si mostra estremamente permissivo sul primo gol di Candreva. DAL 65' PAREDES 6 - Traccia, almeno, la direzione in cui andare: avanti.

LLORENTE 6 - Maggior referente della costruzione romanista, quel che esce senza sbavature dalla prima linea romanista ha la sua calligrafia. Incluso il lancio che toglie Belotti dalla gabbia.

KRISTENSEN 5,5 - Celikensen. A primo impatto mostra, nel bene e nel male, fin troppe somiglianze con chi dovrebbe sostituire. DAL 65' KARSDORP 6 - Nonostante 3 sessioni di mercato in cui, per un motivo o per l'altro, sembra dover lasciare il posto, viene richiesto in campo già dopo un'ora di stagione.

BOVE 6 - Wrestler. Si getta, con ogni parte, in tutte le contese che gli capitano in zona. Da un'ammucchiata tira fuori una punizione interessante. DAL 65' SANCHES 6 - Già così, è qualcosa.

CRISTANTE 6 - Spicca per un paio di tamponamenti che bloccano le risalite della Salernitana nel primo tempo. Conta 60 passaggi corretti sui 69 totali: si aiuta scartando quelli più complicati.

AOUAR 6,5 - Voto arrotondato per eccesso. Ma comunque profuma di buono. DAL 92' PAGANO SV - In bocca al lupo.

SPINAZZOLA 5 - Ha una moneta in tasca: la mette nel jukebox nel primo tempo. Il resto è una cantilena che col passare del tempo risulta poco orecchiabile. DAL 65' ZALEWSKI 6 - Alza il volume. Anche se, in fondo, sbaglia qualche testo.

BELOTTI 7,5 - Ringalluzzito. Butta dentro la prima, gliela tolgono, manda dentro anche la seconda e poi la terza. Avvertenza d'amore: godersi il momento, intanto, senza chiedersi se durerà.

EL SHAARAWY 6 - Con le strade intasate finisce per accostarsi spesso a sinistra col risultato di ridurre, ancor di più, il fronte romanista. Trova l'indirizzo della partita all'ultimo, con un palo improvviso e una fuga a sinistra che rappresenta l'ultima vera possibilità di vantaggio.

MOURINHO 6 - Dybala, Pellegrini e la sua aurea, non per forza in quest'ordine, sono tra gli averi più preziosi della Roma. Tolti tutti e tre, resta una squadra che ci prova ma non ce la fa.

@MirkoBussi