I VOTI DEGLI ALTRI - Belotti 'alza la cresta', Aouar 'verticalizza e accarezza il pallone', Kristensen 'rimandato'

La Roma impatta 2-2 all'esordio in campionato contro la Salernitana. Protagonista per i giallorossi Andrea Belotti con una doppietta: "Dopo 31 partite di campionato senza gol con la Roma, impiega appena 6 minuti ad alzare la cresta. Segna, esulta come un bambino al campetto, poi il Var annulla, Il gallo però non si arrende e ne segna altri due" (Corriere dello Sport). Bene anche l'esordio di Aouar: "L'applauso dell'Olimpico al momento della sua sostituzione dice tutto sulla sua gara, forse cala un po' alla fine" (La Gazzetta dello Sport).

Male invece gli esterni titolari, sia Kristensen "Esordio opaco per il nuovo padrone della fascia destra della Roma, per ora. Il danese è impreciso e si vede poco o nulla in fase di spinta. Rimandato" (Il Tempo) che Spinazzola: "Si segnala per qualche spunto in velocità, ma senza guizzo decisivo. Col passare dei minuti si eclissa" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

RUI PATRICIO 5,71

MANCINI 5,21

SMALLING 5,14

LLORENTE 6,07

KRISTENSEN 5,07

BOVE 5,64

CRISTANTE 5,92

AOUAR 6,35

SPINAZZOLA 5,07

EL SHAARAWY 5,85

BELOTTI 7,64

KARSDORP 6,07

ZALEWSKI 6

RENATO SANCHES 6,07

PAREDES 6,07

PAGANO ng

MOURINHO 5,85





IL MESSAGGERO

RUI PATRICIO 6

MANCINI 5

SMALLING 5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 7

AOUAR 6

SPINAZZOLA 5

EL SHAARAWY 6

BELOTTI 7,5

KARSDORP 6

ZALEWSKI 6

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 6





IL TEMPO

RUI PATRICIO 6

MANCINI 5,5

SMALLING 5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 6

AOUAR 6,5

SPINAZZOLA 5

EL SHAARAWY 6

BELOTTI 7.5

KARSDORP 6

ZALEWSKI 6

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 6





LA GAZZETTA DELLO SPORT

RUI PATRICIO 5,5

MANCINI 5

SMALLING 5,5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 6

AOUAR 6,5

SPINAZZOLA 6

EL SHAARAWY 6

BELOTTI 7,5

KARSDORP 6

ZALEWSKI 6,5

RENATO SANCHES 6,5

PAREDES 6,5

PAGANO ng

MOURINHO 6





CORRIERE DELLO SPORT

RUI PATRICIO 5,5

MANCINI 5

SMALLING 5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 6

AOUAR 6,5

SPINAZZOLA 5

EL SHAARAWY 5

BELOTTI 7,5

KARSDORP 5,5

ZALEWSKI 5,5

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 6





CORRIERE DELLA SERA

RUI PATRICIO 6

MANCINI 4,5

SMALLING 5

LLORENTE 6,5

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 5,5

AOUAR 6

SPINAZZOLA 4,5

EL SHAARAWY 5,5

BELOTTI 8

KARSDORP 6,5

ZALEWSKI 5,5

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 5,5





LA REPUBBLICA

RUI PATRICIO 5,5

MANCINI 6

SMALLING 5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5,5

BOVE 6,5

CRISTANTE 5

AOUAR 6,5

SPINAZZOLA 5

EL SHAARAWY 6

BELOTTI 8

KARSDORP 6,5

ZALEWSKI 6,5

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 5,5





IL ROMANISTA

RUI PATRICIO 5,5

MANCINI 5,5

SMALLING 5,5

LLORENTE 6

KRISTENSEN 5

BOVE 5,5

CRISTANTE 6

AOUAR 6,5

SPINAZZOLA 5

EL SHAARAWY 6,5

BELOTTI 7,5

KARSDORP 6

ZALEWSKI 6

RENATO SANCHES 6

PAREDES 6

PAGANO ng

MOURINHO 6