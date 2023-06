ROMA-SPEZIA: le pagelle. DYBALA "Oki mask" 7 - BELOTTI "Ritardatario" 5,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma si diploma per l'Europa League con 63. L'ultima risposta esatta la porta Dybala, su rigore, tema attorno al quale si snoda la tesina romanista, seppur la commissione si prenda un tempo supplementare prima di deliberare.

Non si vede Mourinho ma c'è, nei pensieri e nelle dediche scritte sui muri di gente dell'Olimpico. Che urla ti amo, pure da sesto. Strilla ti voglio ancora, pure così. Perché, coi numeri, almeno l'amore non si spiega.

SVILAR 6 - Porta il lavoretto a casa.

CELIK 5,5 - Uno era di troppo al 45'. Ballottaggio chiuso rapidamente dopo lo scarabocchio tecnico verso la fine del primo tempo. DAL 46' LLORENTE 6 - Prima sbatte su Nzola, poi si sistema la giacca fino all'ultimo.

MANCINI 6 - A curar le ferite. DAL 81' WIJNALDUM 6 - Fischi per i fiaschi, quelli d'Europa. Che lo smuovono, stavolta.

SMALLING 6 - Gli spigoli di Nzola, in piena notte, fanno urlare anche lui una volta.

ZALEWSKI 6,5 - Prima a sinistra, da dove apre l'arco che sfiora Bove e significa 1-1. Poi a destra, da dove potrebbe far felici tutti, tramite Pellegrini.

BOVE 6,5 - Lancia i fogli per aria e tira dritto per dritto verso l'area di rigore. Funziona. DAL 64' MATIC 6,5 - Raccoglie i fogli, li corregge, poi li ridistribuisce, dribblando anche se necessario.

CRISTANTE 6,5 - Un'altra scatola piena di fogli in archivio. Aprendoli, magari, sarà più chiaro perché resta sempre lì, al centro dell'ufficio.

DYBALA 7 - Gioia sui dolori. L'antidolorifico in corpo, l'antidolorifico per tutti. Quando stava per svanire l'effetto, prende il pallone più doloroso e lo spinge in fondo alla discesa. Oki mask.

PELLEGRINI 6 - Porta la croce. Quando può cantare, col pallone di Zalewski, ha la voce rauca.

EL SHAARAWY 6,5 - Pizzica la traversa, all'inizio, porta sul dischetto, alla fine. Ha luci e movimenti, non sarà il meglio ma è quello che serve.

BELOTTI 5,5 - Ritardatario. Che non esce neanche sull'ultima ruota. DAL 64' ABRAHAM SV - Dita incrociate. DAL 80' SPINAZZOLA SV - Perché qualcosa andava fatto.

FOTI 6 - Sesti con 63 punti. Prende quello che era rimasto, pure se è lo stesso piatto di un anno fa. Ci arriva viaggiando per un tempo su un 4-2-3-1 che fa il verso al 4-3-3, poi fa inversione all'intervallo. Ma il cambio di risultato non pare avere legami di primo grado con la scelta.

@MirkoBussi