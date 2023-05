ROMA-INTER: le pagelle. PELLEGRINI 6 "Ultimo a mollare" - SPINAZZOLA 4,5 "Fattore negativo" - IBANEZ 4,5 "Ventro contrario"

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - La gara con l'Inter aveva tutte le arie di essere una gara da dentro o fuori per la corsa Champions, l'ultima spiaggia giallorossa, e l'esito è stato negativo. Mourinho ha preparato la partita con quello che aveva (poco), la squadra ha dato tutto, anche quando le evidenze erano tutte contrarie, ma i limiti del gruppo continuano a risaltare prepotentemente su tutto il resto. Inquietanti le prestazioni di Ibanez e Spinazzola in vista della gara più importante dell'anno, quella contro il Bayer Leverkusen, nonostante i bonus fossero già finiti da un pezzo.

RUI PATRICIO 6 - Sui gol subiti non può nulla, sul resto fa quello che può nelle rare occasioni in cui l'Inter si mostra pericolosa.

MANCINI 6 - Dalle sue parti succede poco, regge bene l'urto con l'attacco nerazzurro e con Maresca, avversario più temibile per lui oggi, fino a quando non è costretto ad arrendersi all'errore di un suo compagno di reparto.

CRISTANTE 5,5 - Inizio difficile per Bryan, chiamato a lottare palla su palla con Lukaku in un ruolo che non può sentire suo. Cresce con il passare dei minuti, gli stessi che lo separano dal ritorno in mezzo al campo.

IBANEZ 4,5 - Se tanti indizi fanno una prova, tante prove cosa fanno? Nel momento in cui la squadra stava alzando i ritmi per riprendere la gara, come vento contrario soffia nella direzione opposta a quella dei suoi compagni e con un errore difficilmente spiegabile inclina definitivamente il piano del match in favore dell'Inter.

ZALEWSKI 5 - Non arriva in tempo su Dimarco, pur vedendo partire il cross di Dumfries, quasi invisibile davanti. Dal 93' MISSORI S.V..

CAMARA 5 - La mossa a sorpresa del tecnico non porta i frutti sperati. Sarà per lo scarso utilizzo, ma Mady risulta essere un pesce fuor d'acqua. Sui suoi piedi si spegne una delle più ghiotte occasioni dei giallorossi. DAL 93' PISILLI - Benvenuto.

MATIC 6 - José gli affida le chiavi del gioco e, come al solito, fa bene. Il serbo prende per mano la squadra come farebbe un insegnante, spesso anche l'iniziativa, poco aiutato da una linea mediana in cui mancavano esperienza e conoscenza. Dal 93' TAHIROVIC S.V.

BOVE 6 - Mourinho prepara la gara sui suoi movimenti alle spalle dei centrali nerazzurri e l'inizio è convincente, ennesimo segnale della fiducia che il tecnico nutre nei suoi confronti. Pericoloso negli inserimenti, generoso in mezzo al campo. Altra promozione: il bambino cresce. Dal 72' DYBALA 5,5 - Entra per mettere minuti sulle gambe in vista di giovedì, non può essere al meglio e si vede. Cerca di dare una scossa, l'imprecisione domina il suo minutaggio. Pronto per giovedì.

SPINAZZOLA 4,5 - Addirittura Mourinho dopo il gol subito gli fa notare che è caduto nel tranello nerazzurro, aprendo un'autostrada a Dumfries per il gol nerazzurro. Un errore di lettura dell'esterno indirizza la gara verso casa Inter, ma gli errori sono equamente distribuiti con e senza palla. Male dietro, male davanti: fattore negativo.

PELLEGRINI 6 - L'ultimo a mollare. Sulla carta seconda punta poco dietro Belotti, all'atto pratico mezz'ala a coprire quanto più verde possibile. Altri 90 minuti, altra gara intensa e di sacrificio: la qualità ne risente, ma è stato l'uomo in più in mezzo e il più pericoloso davanti.

BELOTTI 5,5 - In altri momenti probabilmente non avrebbe giocato, ma oggi Mourinho ha preferito lui a mezzo servizio al suo compagno di reparto e questo la dice lunga. Recepisce il messaggio, si mette a disposizione e lotta, il bottino purtroppo è magro ancora una volta. DAL 75' ABRAHAM S.V. - Impatto zero.

MOURINHO 6 - Fa quello che può con quello che ha. Come un alchimista cerca di trasformare in oro il materiale a disposizione, ma l'unica cosa che vede materializzarsi davanti ai suoi occhi (per l'ennesima volta) sono due errori individuali che mandano in fumo piano gara e idee della vigilia. La stagione in campionato sta scivolando tristemente dalle mani del tecnico, una defezione dopo l'altra, ma tra pochi giorni si torna nel suo giardino di casa. Mai come ora si cercano miracoli per l'Europa League, perché in 10 giorni il cielo si è fatto nero e soltanto lui può riportare l'equipaggio in un porto sicuro.