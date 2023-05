ROMA-BAYER LEVERKUSEN: le pagelle. BOVE "Believe" 7,5 - MOURINHO "Guida spirituale" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Tutta d'un pezzo. Così appare la Roma, incrollabile nella propria fede collettiva, come nutrita dalla peste di infortuni.

Scavata, dalla voce rauca e col volto sporco di grasso, però, la Roma è tra le cose peggiori che si possano incontrare di sera. Specialmente se è questione di sopravvivenza, soprattutto se c'è una coppa.

RUI PATRICIO 5,5 - Tutto bene quel che finisce bene. E sul petto di Cristante.

MANCINI 6,5 - Lascia un giallo tra i diverbi. Ma abbassa il volume di Wirtz senza dover alzare le mani.

CRISTANTE 7 - Tutti, un giorno, avranno bisogno del loro Cristante sulla linea. Angelo custode.

IBANEZ 7 - Riconsegna Diaby a Xabi Alonso piegato e stirato in poco più di un'ora. Lavasciuga.

CELIK 6,5 - Tiene insieme i pezzi.

BOVE 7,5 - Be brave, be Bove. Più che un centrocampista, un rimbalzista. Va dai palloni sospesi, da quelli che ancora non hanno colore e li veste di giallo e rosso, come con quello offerto ad Abraham. E poi, se tornano nel mezzo, li rimbalza di nuovo, persino in porta. Believe. DAL 76' WIJNALDUM 6 - Per accompagnare all'uscita.

MATIC 7 - E poi Matic. E adesso? Matic. Chi era quello? Matic. Dopo chi arriva? Matic. Mette un piede in ogni cosa.

PELLEGRINI 7 - Come la Roma chiede. Il piede per dare ad Ibanez la migliore palla della serata, tutto il resto per tenere attaccati i fili della squadra nelle lunghe sessioni senza pallone.

SPINAZZOLA 7 - Frimpong arriva mostrando specchietti cromati, vetri fumè, minigonne d'ordinanza e scarichi raddoppiati. Ma stasera ha incontrato il parcheggiatore, che con gesti secchi lo convince ad accostare.

ABRAHAM 6,5 - La parte sul gol lo ripaga del lavoro.

BELOTTI 6 - Centravanti di contenimento. DAL 76' DYBALA 6 - Per far girare più veloci le ultime lancette.

MOURINHO 7 - Una partita si gioca ma ancor più si vive. Perché la conoscenza del gioco lo rende un abile allenatore ma è la competenza sugli uomini a renderlo uno dei migliori. Non è una lezione di calcio, pare più una lezione di vita. Guida spirituale.

@MirkoBussi