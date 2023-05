MONZA-ROMA: le pagelle. CRISTANTE "Vestito" 6,5 - CELIK "Bollino rosso" 5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Manuale di sopravvivenza. Un punto preso, altri due giocatori persi. Il bollettino romanista non lascia il sereno ne per oggi, con la classifica che la scrive al di fuori della zona Champions, ne per sabato quando alla lista degli indisponibili andrà aggiunto almeno Celik, forse El Shaarawy. E servirà saper ballare sotto la pioggia.

Cristante che si fa trovare sempre vestito, Bove che abbaia pur senza mordere, Rui Patricio nel bene o nel male, questo il meglio che resta nelle prestazioni della Roma.

RUI PATRICIO 6,5 - Deve infilare i guanti alla svelta, già dopo 40 secondi. Per il resto se la cava, bene o male.

MANCINI 6 - Si gode il lato più quieto della contesa.

CRISTANTE 6,5 - Si fa trovare sempre vestito.

IBANEZ 6 - Di Colpani se ne occupa quasi da seduto, con Ciurria è costretto a correre. Ma finisce avanzando.

CELIK 5 - Trama senza sussulti, nel mezzo. Inizio e fine, invece, vanno visti con la presenza di un adulto al fianco. Bollino rosso.

BOVE 6,5 - Can che abbaia, pur senza mordere. Ma intanto, già così, scaccia qualche spirito avversario. DAL 83' TAHIROVIC SV - L'odore dell'occasione.

PELLEGRINI 5,5 - Ha la parte, non trova l'arte. Di far avanzare il pallone, fin quando è vestito da mediano, di renderlo letale, quando si rimette l'abito da trequartista.

ZALEWSKI 5,5 - L'unico battito d'ali arriva quando ormai era già stato programmato il cambio. DAL 61' SPINAZZOLA 6 - Porta qualcosa ma non basta a sfamare il fabbisogno serale.

SOLBAKKEN 5 - Disperso nel traffico. E senza riuscire a comprendere le indicazioni stradali. DAL 61' CAMARA 5,5 - Dal suo ingresso in poi si salta da un lato all'altro. E sono più i rischi che i benefici.

EL SHAARAWY 6 - E' tutto lì, in quel gol insistente. Che è anche la parte più significativa della partita romanista. DAL 69' VOLPATO 5,5 - Resta tutto nelle intenzioni.

ABRAHAM 6 - Resta sufficiente con quel poco che ha. Come un pallone riconquistato a Di Gregorio che è il materiale più prezioso della serata.

MOURINHO 6 - Quando non puoi vincere, almeno non perdere. Il manuale di sopravvivenza è rispettato ma non è detto che basti più.

