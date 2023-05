LEVERKUSEN-ROMA: le pagelle. MATIC "8 per mille" 8 - MOURINHO "Final destination" 8

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Puoi far gol a un portiere, più difficile farlo a una squadra. Puoi battere, o eliminare, dei giocatori, sarà più complicato sbarazzarsi di una squadra intera se aggrappata al proprio obiettivo. Puoi prendere il campo ma se non riesci a strappare il cuore alla partita, ti resterà l'onore delle armi e una manciata di rimpianti.

La Roma è una squadra, totalmente avvinghiata al proprio scopo, capace di prendere il cuore della contesa. E per questo è di nuovo viva in fondo alla stagione. In finale, ancora una volta.

RUI PATRICIO 6,5 - Oltre il muro romanista piovono solo tiri lontani. Che raccoglie, asciuga tra i guanti e getta nel marsupio. Avanti un altro.

MANCINI 7 - La protezione alla respinta di Rui Patricio spiega perché la Roma va e gli altri si fermano.

CRISTANTE 7 - Mette piedi, testa e corpo ovunque può. E anche un po' più in là.

IBANEZ 7 - Il primo brivido corre sulla sua schiena. Quei brividi che, dopo un'ora e quaranta di resistenza, sono anticipi di godimento.

CELIK 6,5 - Si piega solo all'infortunio. E neanche subito. DAL 77' SMALLING 6 - Quando serviva.

BOVE 6,5 - Lotta nel fango, che sia da mezzala o quinto d'emergenza.

MATIC 8 - L'8 per mille. Quello che vale l'8 romanista, che gli andrebbe disposto orizzontalmente sulla maglia, così da renderne meglio l'idea. Infinito.

PELLEGRINI 7 - Scuote partita, stadio e animi col primo tiro. E poi la riempie con pile di falli guadagnati, avversari contrastati e corse senza sosta. Multipiano.

SPINAZZOLA 6 - Come nell'epica, il punto in cui la missione dell'eroe si complica ulteriormente. DAL 34' ZALEWSKI 6,5 - Torna a far luce nella notte più lunga.

BELOTTI 6 - Lotta struggente. Come quando va a caccia di un angolo senza una scarpa. DAL 46' WIJNALDUM 6,5 - Le rare pause dalla difesa asfissiante sono quelle in cui lui si allunga esternamente per poi ridistribuire un fugace possesso. Aeratore.

ABRAHAM 6,5 - Resta fino in fondo sul treno della partita che nessun attaccante sogna da bambino. Ma è ancora una volta lì, dove tutti i piccoli calciatori sognano un giorno di poter essere.

MOURINHO 8 - Vent'anni non dura più niente, ormai. Tranne Mourinho, alle finali europee da vent'anni. Come niente, come nessuno. Come dal 2003, col Porto, come nel 2023, con la Roma. Nella stessa competizione che intanto ha cambiato nome perché nulla regge vent'anni. Tranne Mourinho, evidentemente. Final destination.

@MirkoBussi