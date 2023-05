I VOTI DEGLI ALTRI - Ibanez 'altro errore incomprensibile', El Shaarawy 'si candida per un posto da titolare nella finale'

Con la sconfitta di Firenze, la Roma dice addio al campionato. Un ko maturato nel finale in cui pesano le indecisioni di Roger Ibanez: "Un altro errore incomprensibile. Un rinvio ciccato che diventa un regalo ad Ikonè. E se lo facesse a Budapest?" (Corriere dello Sport). Il migliore invece è Stephan El Shaarawy: "Solito Faraone. Segna crea occasioni e corre tanto per la squadra. Si candida per un posto da titolare nella finale vista anche la sostituzione all'intervallo. Tornato in gran forma nonostante l'infortunio" (ll Tempo)

Positiva la prova di Nicola Zalewski: "Prima terzino di fascia poi centrocampista. Se la cava bene in entrambe le posizioni, solo che nel secondo tempo ha meno palloni da giocare" (La Gazzetta dello Sport). Bene anche Chris Smalling: "Uscita dal basso a chi? Smalling la palla la lancia lunga, e pure bene, per Belotti. Annulla Jovic, le prende un po' tutte là dentro e nel secondo tempo lascia la bacchetta da direttore d'orchestra al suo "gemello" Mancini. Ma la storia della partita prende un'altra piega. (Il Messaggero). Un assist invece per Ola Solbakken: "Intelligente la torre che piazza Elsha davanti alla porta sul vantaggio. Potrebbe raddoppiare a sua volta, ma il tap-in è respinto sulla linea. Non sempre fa la scelta giusta ma non si risparmia mai, fino a prendere il cartellino. (Il Romanista)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Svilar 5,64

Bove 6,00

Smalling 6,64

Llorente 5,86

Missori 5,64

Wijnaldum 5,57

Tahirovic 5,71

Zalewski 5,86

Solbakken 6,14

El Shaarawy 6,92

Belotti 6,14

Ibanez 4,93

Mancini 5,28

Cristante 5,57

Celik 5,42

Mourinho 5,78





