TORINO-ROMA: le pagelle. RUI PATRICIO "Guardiano" 7 - DYBALA "Missione compiuta" 6,5 - MOURINHO "Guida sicura" 6,5

LAROMA24.IT - (Matteo Vitale) Oggi alla Roma erano richieste cose normali, ovvero vincere una partita alla portata e finalmente capitalizzare l'ennesimo passo falso delle dirette concorrenti. E così è stato: prestazione solida, un gol, portiere e difensore centrale senza macchia. Tanto è stato, tanto è bastato. Ora la classifica sorride un'altra volta. Basta il rigore trasformato da Dybala, ma fa ben sperare l'ottimo ingresso di Abraham, protagonista nonostante i pochi minuti.

RUI PATRICIO 7 - Se quest'uomo si è visto erigere una statua un motivo c'è. Più di uno a dirla tutta e uno lo ha messo in mostra oggi, volando da un palo all'altro per togliere la palla dalla rete. Guardiano.

MANCINI 6 - Inizia con difficoltà e soffre Radonjic per tutta la prima parte di gara, poi gonfia il petto, cresce il grado di attenzione e di conseguenza la sua partita. Presente.

SMALLING 7 - Insuperabile. Oggi i malcapitati attaccanti del Torino sono stati protagonisti in negativo di una delle tante masterclass stagionali del professor Smalling, trovandosi controvoglia a fare a turno da sparring partner. Palla bassa o alta, poco cambia: torna sempre indietro.

LLORENTE 6 - Promosso da Mourinho prima a parole, poi con i fatti. Oggi ha iniziato lui la gara al posto di Ibanez e la sua prestazione ha dato ragione al portoghese. Preciso con il pallone, attentissimo senza. Crescendo continuo.

ZALEWSKI 6 - Le disposizioni in campo lo costringono a duelli a scomodi e antipatici sull'asse forte della squadra avversaria, ma a dispetto delle attese è lui a mordere la partita: un suo tiro porta al rigore segnato da Dybala. Dove lo metti, sta.

CRISTANTE 6,5 - Oggi c'è stato poco da gestire il pallone, molto più da correre, ancora più da coprire e tagliare linee di passaggio avversarie. Lo fa bene, con misura e testa.

WIJNALDUM 6,5 - Il copione della gara gli impone compiti a lui meno graditi rispetto a quelli dell'ultima partita, ma figuriamoci se per uno come lui è un problema. Inizia in mezzo, finisce a correre dietro i centrali del Torino: sempre più centrale.

SPINAZZOLA 6 - Pochi acuti, tanta fatica. Su e giù sulla fascia più per offrire idee che per reali chance di toccare il pallone. Sfrutta male i pochi palloni buoni che gli capitano tra i piedi: ingolfato.

EL SHAARAWY 6 - Gara complicata per il Faraone, pochi ghirigori e tanta corsa. Partita in salita dopo il giallo preso a inizio gara, dà tutto quello che ha per aiutare i suoi. Sacrificio. DAL 70' PELLEGRINI 6 - Febbricitante e non al meglio, Mourinho gli chiede comunque un sacrificio e lui risponde presente come sempre: entra con compiti difensivi e per lui ormai non è più una novità. Attento.

SOLBAKKEN 6 - Il piano gara della squadra non è favorevole alle sue caratteristiche, così si cala perfettamente nel clima gara e si mette a disposizione. Pochi spunti, ma comunque positivo. Peccato il cambio obbligato. DAL 73' MATIC 6,5 - Pedina fondamentale, regista e mente: entra per congelare la partita e lui mentre chiudeva la porta di casa ha trovato il tempo di mandare in porta Abraham. Gigante.

DYBALA 6,5 - Tammy o il Gallo? Paulo. È lui la punta giallorossa di giornata e quindi segna. Non ci sono spazi per abbellire atmosfera e gara, serve solo sostanza: lotta continua con i centrali del Torino, ma all'argentino bastano 8 minuti e un pallone, ben piazzato sul dischetto, per mandare la Roma al terzo posto. Missione compiuta: 0021. DALL'83' ABRAHAM 6,5 - Poco tempo per incidere, ma Tammy si prende ogni secondo e quasi si prende la scena. Dribbling dal nulla da fondo campo, poi servito da Matic si costruisce l'occasione per il raddoppio dei suoi. Vivo e carico, è l'aria delle notti europee.

MOURINHO 6,5 - Basta passi falsi, i bonus sono finiti e la Roma deve vincere, non c'è altra strada. Le premesse sono spietate, la Roma si veste di conseguenza. Capitan Pellegrini ha la febbre, José comunque non cambia il copione pensato inizialmente e punta su Dybala falso 9, una scelta che delinea il piano gara: possesso al Toro, tre punti alla Roma. Tutto va secondo i suoi piani. Guida sicura.