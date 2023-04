ROMA-UDINESE: le pagelle. PELLEGRINI "Dalla pelle al cuore" 7 - BOVE "Disturbatore" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Presente. La Roma risponde a voce alta all'appello della Serie A che chiamava, ancora una volta, le squadre per l'imbarco europeo. Tre gol per tre punti che hanno peso raddoppiato per il bottino delle altre 4 squadre italiane impegnate in settimana: 2 punti appena, divisi tra Napoli e Milan. E perché allontanano il 5° posto, che sia dell'Inter o al massimo dell'Atalanta, a una partita e mezzo di sicurezza. Presente, appunto. A voce alta, per di più.

RUI PATRICIO 7 - Chiamata d'emergenza quando sembrava poter accavallare le gambe sul tavolo. Scende giù dalla branda, spegne l'incendio e va a coricarsi di nuovo.

MANCINI 6 - Gli frugano un rigore dalle mani.

SMALLING 6,5 - Non disturbare, si legge fuori dall'ufficio. E quelli dell'Udinese paiono rispettare il cartello, tranne un paio di volte in cui li riaccompagna velocemente all'ingresso.

LLORENTE 6 - Sembra semplice ma non lo è. E se anche lo fosse, resterebbe comunque un merito.

CELIK 5,5 - Ha la maglia appesantita dagli errori che lo hanno spinto sul fondo della rosa. E si sente, ancora, tra i vari errori tecnici lasciati sul campo. DAL 74' ZALEWSKI SV - Per tenere il motore acceso.

BOVE 6,5 - Disturbatore. Ribatte e contrasta tutto ciò che gli circola intorno, prendendo anche il rimbalzo migliore, quello del palo sul rigore di Cristante. Il passare del tempo ne ingrigisce le idee, come spiega il guaio che poi culmina nel penalty per l'Udinese.

CRISTANTE 6 - Cambia angolo ma non l'effetto finale sul rigore, gli resta il merito di restare a galla nella partita.

EL SHAARAWY 6 - I duelli forzati dall'Udinese costano energie che lui offre benevolmente alla squadra tra efficaci comportamenti difensivi e meno luminose partecipazioni offensive. DAL 74' SPINAZZOLA 6,5 - Entra col dolcetto per Abraham.

WIJNALDUM 6,5 - I segni offensivi migliori della Roma portano la sua calligrafia, tra spunti esterni per cross non raccolti e tiri in porta. DAL 60' MATIC 6 - Lascia la reperibilità. E se ne sente il bisogno a mezz'ora dalla fine.

PELLEGRINI 7 - Dalla pelle al cuore. E' lì che torna il 7, difeso come uno di famiglia dal principio, che ripaga giocando, innanzitutto, con un impellente senso del dovere. Incorniciato da un gol a forma di cuore. DAL 89' TAHIROVIC SV - Più per un applauso di cuore al sostituito che per altro.

BELOTTI 6,5 - Lascia per strada il meglio, come un dribbling fallito in area di rigore e un rimbalzo non colto a due passi dalla porta. Ma prende quello che meno t'aspetti: assist su misura per il 2-0 di Pellegrini. DAL 74' ABRAHAM 6,5 - Dopo aver procurato un paio di imprecazioni, di colpo, scaglia dentro al palo più vicino l'assist morbido di Spinazzola. A ricordare che ancora ci saprebbe fare.

MOURINHO 6 - E' il momento di sedersi a guardare mentre agita le anime in vista del rito di fine stagione che ora, ancora, lo vede vivo in Europa League e in corsa piena per un posto in Champions.