ROMA-SAMPDORIA: le pagelle. MATIC "Demanio" 7,5 - WIJNALDUM "Gini Tonic" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Al ballo delle incerte, dove tutte perdono trucco o ancor peggio capelli ma almeno in 3 potranno godersi il galà della prossima Champions League, la Roma torna con un vestito nuovo.

A far bella la Roma sono "demanio" Matic e il "Gini Tonic" di Wijnaldum, che offre un giro energizzante a tutto il reparto offensivo.

RUI PATRICIO 6 - Nulla da segnalare.

ZALEWSKI 6 - Dybala gli libera la strada ma l'alternanza nelle discese esterne favorisce il più spigliato, Spinazzola. Così gli resta un tiro da lontano e una partita da terzino. DAL 86' CELIK SV - Per scortare il risultato acquisito.

SMALLING 6 - Slitta di più dovendo lavorare in coppia ma mantiene gli standard d'affidabilità.

LLORENTE 6 - La mano non pare così ferma negli interventi difensivi ma per chiarire l'abilità di costruzione basta riavvolgere il nastro al passaggio che innesca Dybala e poi Abraham nell'espulsione di Murillo.

SPINAZZOLA 6,5 - Salta un paio di volte la staccionata di metà campo e si ritrova a mangiare l'erba preferita. Col passare del tempo, poi, resta più vicino alla stalla.

WIJNALDUM 7,5 - Gini Tonic. Offre un giro a tutto il reparto offensivo: prima il palo, poi il gol, infine il rigore. Tanto di guadagnato.

MATIC 7,5 - Demanio Matic. Tutto ciò che passa nella Roma gli appartiene. Soprattutto le parti più nobili, come quelle che fanno felice Wijnaldum.

DYBALA 6,5 - Strofina la lampada un paio di volte ma dalla nuvola non esce il genio per intero. Dopo una serie di colpi rimasti a metà, pulisce tutto col rigore.

PELLEGRINI 6 - Il meglio nei palloni immaginati e realizzati per El Shaarawy. Il peggio nella continuità di giocate realizzate, ancora altalenante. DAL 80' SOLBAKKEN 6 - Torna ai box per 'colpa' dell'1-0 di Wijnaldum. Ne riesce quasi mezz'ora dopo, in tempo comunque per l'ultimo assist di giornata.

EL SHAARAWY 6,5 - Ritrova le mappe che l'hanno reso famoso. Fino al colpo preferito, che chiude gioco e incontro.

ABRAHAM 6 - Prova a farsi 'gallo', come il chiacchiericcio chiede. Vivace nei duelli, fa cadere Murillo nell'espulsione. DAL 58' BELOTTI 6 - L'originale completa l'opera.

MOURINHO 6 - Cambia vestito e le forme di Matic e Wijnaldum sono quelle che fanno più bella la Roma. Alcuni punti, inevitabilmente, sono da stringere ed altri da cucire meglio addosso. Chissà che adesso però, di colpo, non possa allargarsi il guardaroba romanista.

@MirkoBussi