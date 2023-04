I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'l'inizio della rinascita', Bove 'corre e ringhia', Rui Patricio 'da felino'

Vittoria di fondamentale importanza quella della Roma contro l'Udinese, un 3-0 che che fa volare i giallorossi al terzo posto, a + 5 dall'Inter quinta. Un successo nel segno di Lorenzo Pellegrini, che ritrova il sorriso con un gol: "Stavolta non si presenta dal dischetto. Torna al gol su azione dopo un anno e mezzo. L'Olimpico lo suporta con uno striscione e lui lo ripaga con la rete. Che sia l'inizio della rinascita" (Il Tempo). A sbloccare la gara Edoardo Bove, bravo a ribattere il calcio di rigore di Cristante: "Corre e ringhia, proprio come un cane malato. E stavolta segna anche, preziosissimo" (La Gazzetta dello Sport)

Trova gloria anche Rui Patricio, bravo a neutralizzare dal dischetto Pereyra: "I guanti li sporca (si fa per dire) a metà primo tempo su una punizione “telefonata”. Quando è costretto a farlo sul serio, si distende alla grande evitando che la gara si riapra e ristabilendo l’equilibrio sulla questione rigori. Da felino. (Il Romanista). Torna al gol anche Tammy Abraham, che chiude la gara: "Nei minuti di recupero si sblocca e i fischi al suo inngresso si trasformano in applausi. Un gol che serviva per chiudere al meglio la stagione" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 7,00

Mancini 6,00

Smalling 6,57

Llorente 6,21

Celik 5,86

Bove 6,93

Cristante 6,28

Wijnaldum 6,43

El Shaarawy 6,07

Pellegrini 7,28

Belotti 6,36

Matic 6,00

Abraham 6,57

Spinazzola 6,30

Zalewski 6,00

Tahirovic NG

Mourinho 7,00





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 6,5

Llorente 6

Celik 6

Bove 7

Cristante 6

Wijnaldum 6,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 7,5

Belotti 7

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6

Zalewski 6

Tahirovic NG

Mourinho 7





IL TEMPO

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 6,5

Llorente 6

Celik 5,5

Bove 6,5

Cristante 6

Wijnaldum 6,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 7

Belotti 6

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6,5

Zalewski 6

Tahirovic NG

Mourinho 7





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 6,5

Llorente 6,5

Celik 5,5

Bove 7

Cristante 6,5

Wijnaldum 6,5

El Shaarawy 6,5

Pellegrini 7,5

Belotti 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6,5

Zalewski 6

Tahirovic NG

Mourinho 7





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 6,5

Llorente 6,5

Celik 6,5

Bove 7,5

Cristante 6

Wijnaldum 6,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 7,5

Belotti 7

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6,5

Zalewski NG

Tahirovic NG

Mourinho 7





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 7

Mancini 6

Smalling 7

Llorente 6

Celik 5,5

Bove 7

Cristante 6

Wijnaldum 6,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 7

Belotti 5

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6

Zalewski 6

Tahirovic NG

Mourinho 7





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 7

Mancini 5,5

Smalling 6

Llorente 6

Celik 6

Bove 7

Cristante 6,5

Wijnaldum 5,5

El Shaarawy 6

Pellegrini 7,5

Belotti 6,5

Matic 6

Abraham 7

Spinazzola NG

Zalewski NG

Tahirovic NG

Mourinho 7





IL ROMANISTA

Rui Patricio 7

Mancini 6,5

Smalling 7

Llorente 6,5

Celik 6

Bove 6,5

Cristante 7

Wijnaldum 7

El Shaarawy 6

Pellegrini 7

Belotti 6,5

Matic 6

Abraham 6,5

Spinazzola 6,5

Zalewski 6

Tahirovic NG

Mourinho 7