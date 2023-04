FEYENOORD-ROMA: le pagelle. PELLEGRINI "Travolto" 5 - MOURINHO "Speranza" 5,5

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Giornata storta. Due legni, due infortuni e rimpianti. Alla Roma va tutto male nella gara di andata contro il Feyenoord e ora servirà una prestazione della miglior qualità possibile per ribaltare il risultato, nonostante la gara abbia lasciato strascichi non solo nel risultato, ma anche e soprattutto a livello di defezioni. Pesa il rigore sbagliato sulla prestazione di Pellegrini, mentre Abraham e Dybala sono costretti al cambio per infortunio.

RUI PATRICIO 5,5 - Anche senza voto poteva andare bene. Mezza incertezza in occasione del gol subito, per il resto vede poco il pallone, in tutti i sensi.

MANCINI 6 - Ordinaria amministrazione, la Roma dietro soffre poco e paga troppo. Perde qualche metro di troppo in alcune marcature.

SMALLING 6 - Osserva incolpevole la palla toccare la rete difesa da Rui Patricio, per il resto solito lavoro a difesa del fortino.

IBANEZ 6 - Per qualche millimetro non trova la via del gol con un colpo di testa, la sorte e due rimpalli gli dicono no. Prestazione solida.

ZALEWSKI 5,5 - Inizia con qualche timore di troppo, finisce in crescendo, fino ad andare sulla corsia di sinistra. Benaugurante.

CRISTANTE 6 - Oggi la coppia dei mediani giallorossi non si trova e la squadra ne risente. Nel secondo tempo finisce con il fiatone, a rincorrere traiettorie e linee che non riesce a vedere, con tanto, forse troppo, peso sulle spalle. Fa quello che può e lotta.

MATIC 5,5 - Mourinho si affida a lui, regia e geometria, ma oggi non riesce a prendere le misure degli avversari e neanche quelle dei suoi compagni. Sbanda diverse volte e con lui tutta la retroguardia. Con il passare dei minuti sale in cattedra, ma è tardi.

SPINAZZOLA 5,5 - Quanta fatica oggi per Leo. Spazio ci sarebbe, lui non riesce ad aggredirlo come dovrebbe. Giovedì servirà un'altra gara. DALL'84' CELIK sv - Entra, tutto qui.

DYBALA sv - Si vede subito che non è giornata e la sorte si accanisce, prendendo la forma dell'unico vero possibile ostacolo tra Paulo e la via del gol: l'infortunio. Esce con le mani sul volto, le stesse di tutta Roma. DAL 26' EL SHAARAWY 5,5 - Sembra poter essere lui la scossa che serve alla squadra, inizia pungendo, poi spreca una buona occasione dall'interno dell'area. Elettroshock.

PELLEGRINI 5 - Se una cosa può andare storta, quest'anno non ci sono dubbi, al capitano va storta. Non inizia male, giocando mezz'ala, si sfoga quando si trova libero sulla trequarti, poi ha la palla che potrebbe rilanciare definitivamente la sua stagione e invece la marea lo travolge. Palla sul palo, poi il cambio. Danno e beffa. DAL 45' WIJNALDUM 6 - Ha sofferto l'avvicinarsi della partita, fatica a scendere nel ritmo partita, fino a quando incanala ogni sentimento in un destro che finisce di poco fuori.

ABRAHAM 5,5 - Ha poche occasioni di fare la differenza, i suoi compagni non riescono a innescarlo e il tempo non lo aiuta, perché quello a sua disposizione termina anticipatamente. Infortunio alla spalla e tanta apprensione. DAL 58' BELOTTI sv - Pochi palloni a disposizione, uno lo tocca di prima per Wijnaldum. Poi tanta corsa, purtroppo a vuoto.

MOURINHO 5,5 - La Roma esce dal campo con tanti rimpianti, il fastidio per due legni e la paura per due infortuni che potrebbero pesare dannatamente nei prossimi giorni. Giovedì servirà un'altra impresa e il problema è tutto nei giocatori tra cui pescare per costruire l'ennesima rimonta europea. Alla fine comanda il risultato, lo insegna lui, e oggi è negativo. In ogni caso, se si potesse scegliere un tecnico a cui affidare questa gara di ritorno, non ci sono dubbi, la scelta ricadrebbe sullo Special One. Speranza.