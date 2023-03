ROMA-SASSUOLO: le pagelle. KUMBULLA "Manomesso" 3 - DYBALA "Pronto intervento" 6

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Un sovraccarico elettrico. Una settimana ad alta corrente della Roma tra campo, polo positivo, e Corte Federale, quello ben più negativo, porta al cortocircuito contro il Sassuolo, con i cavi scoperti di Kumbulla che fanno scattare l'incendio in campo.

Non basta l'intervento delle forze speciali (leggi Paulo Dybala) perché ormai l'impianto era stato manomesso.

RUI PATRICIO 5,5 - Gli arriva di tutto, come mai gli era capitato: molto gli finisce a lato o alle spalle, qualcosa respinge.

IBANEZ 5 - Cambia lato, probabilmente, per far rispettare i limiti di velocità a Lauriente. Poi rientra a sinistra e forse va anche peggio. Il conto: 2 duelli vinti sui 7 giocati in terra.

SMALLING 5 - Si ritrova spesso spogliato della protezione di un mediano che possa offrirgli un metro di comportamento. E per questo si lascia fotografare le parti più intime come nel 2-4 di Pinamonti.

KUMBULLA 3 - Già col pallone tra i piedi, Berardi, ne aveva manomesso i fili. Poi, da terra, lo manda definitivamente in cortocircuito.

ZALEWSKI 5,5 - Mettere i guanti e prelevare attentamente il primo gol da professionista da una partita che somiglia ad un cestino dell'umido. Gettare il resto. DAL 77' VOLPATO SV - Mentre tutto intorno brucia.

BOVE 4,5 - La prima curva pericolosa della partita è nel suo pallone perso che fa sbandare la squadra in transizione. Dovrebbe procacciarsi il pallone nel mezzo ma gli spazi sono così ampi che finisce per girare a vuoto. Viene fermato ai box. DAL 46' DYBALA 6 - Chiamata d'emergenza. Risponde infilando il mantello e disegnando il 2-3. Ma non può, neanche lui, governare il caos prodotto dalla partita.

MATIC 5 - Con uno stagista al fianco, dei vuoti d'aria che sbalzano la Roma da un lato all'altro del campo va chiesto conto al più alto in grado. DAL 56' CAMARA 5 - Impenna, se possibile, ancor di più il tasso di caos contenuto nella partita.

WIJNALDUM 5,5 - Mezzo punto lo trova all'ultimo con un gol che ha la stessa cifra di bellezza e inutilità. Prima era affogato tra i liquami prodotti dalla sfida.

SPINAZZOLA 5,5 - La punta sottile con cui disegna l'arco per El Shaarawy e poi Zalewski gli viene temperata bruscamente da Berardi nello 0-2. DAL 46' KARSDORP 5,5 - Si preoccupa di non imbarcare acqua.

EL SHAARAWY 5 - Si muove in punta di piedi qua e là senza mai lasciare un'impronta decisa nel parco offensivo. Poi viene riciclato da finto terzino.

ABRAHAM 4 - La vorrebbe sempre diversa da come gliela propongono i compagni. Capriccioso. DAL 77' MAJCHRZAK SV - Proveranno a dimenticarla tutti in fretta, ne custodirà il ricordo soltanto lui. In bocca al lupo.

MOURINHO (FOTI) 5 - Sopra la follia della partita, la Roma avrebbe dovuto trovare l'equilibrio che è il paradigma, calcistico, del suo allenatore. E invece, stravolta, si ritrova a correre da una parte all'altra senza riuscire mai a mettere le mani realmente sul Sassuolo.

@MirkoBussi