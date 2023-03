ROMA-REAL SOCIEDAD: le pagelle. MATIC 7,5 "Potere temporale e spirituale" - DYBALA 6,5 "Quanto basta. E avanza"

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Periodo fittissimo di impegni, energie da gestire e centellinare e la necessità di fare il miglior risultato possibile con la prima partita in casa. Dopo il triplice fischio è sembrata una partita facile, ma non lo era affatto e questo dà la misura della prestazione dei giallorossi. Matic padrone del campo, Dybala e Abraham q.b., mentre Kumbulla si riprende la scena in coppa, anche se europea. Vittoria fondamentale in ottica qualificazione e calendario, tutti promossi.

RUI PATRICIO 6 - I suoi compagni gli consentono una gara di riposo dopo gli straordinari di domenica. L'unico tiro potenzialmente pericoloso viene spinto fuori. Porta sicura.

MANCINI 6,5 - Dà seguito alla straordinaria prestazione di 4 giorni fa, con più sostanza e meno fuochi d'artificio. Sempre attento dietro, ispirato quando manda al tiro Belotti. Solo conferme.

SMALLING 6,5 - Vlahovic, Sorloth, non importa il nome, conta il risultato: là dietro è sempre una brutta serata per tutti. Neanche una sbavatura per sir Chris.

LLORENTE 6 - Neanche il tempo di prenderci gusto, appena il tempo di godersi la prima da titolare. Ci saranno altre occasioni. Dal 45'st KUMBULLA 6,5 - La coppa toglie, la coppa dà. E con gli interessi. Cambia il contesto, dall'Italia all'Europa, ma Marash oggi ha riscattato la brutta notte di coppa con gli interessi. Una bella storia.

KARSDORP 6,5 - Rick si è ripreso la fascia destra. Come un treno sui binari percorre in lungo e in largo la fascia destra correndo sui solchi fatti proprio dalle sue impronte.

MATIC 7,5 - Padrone assoluto, potere temporale e spirituale. Difficile credere alla carta d'identità. La sua gara è dimostrazione pratica dell'esistenza delle categorie nel calcio.

CRISTANTE 6,5 - Bryan Costante. Nessuna battuta, a Bryan non servono magie particolari per ribadire la sua utilità in mezzo al gioco.

EL SHAARAWY 6,5 - Ramses 92. Gol fotocopia di quello di Napoli, perfetto seguito ai complimenti di Mourinho dei giorni scorsi. Quando Karsdorp recupera palla comincia a correre e il destino lo premia. DAL 60' SPINAZZOLA 6 - Se c'era ancora qualche dubbio, e obiettivamente non c'era: Spina è tornato.

PELLEGRINI 6 - L'essenziale è invisibile agli occhi, dicono. E invece tutto il lavoro sporco si vede ed è sotto gli occhi di tutti. Dopo averci messo la testa per un'ora ci mette la faccia, letteralmente, ed esce. Insperato (e indesiderato) riposo. DAL 60' WIJNALDUM 6 - Oggi non inizia, ma entra a battaglia iniziata: non si tira indietro, lotta su ogni pallone e spinge sull'acceleratore quando c'è da risalire il campo. Piano piano...

DYBALA 6,5 - Nessun fuoco Salisburgo-style, dose ridotta, ma è quanto basta. E avanza pure. Dal suo mancino nascono le premesse per il primo gol e il cross per il secondo. Paulo benedetto. Dall'88' BOVE S.V. - C'è da correre dietro ogni avversario? Chiamate Edoardo, risponde presente.

ABRAHAM 6 - Spazi stretti e nessuna occasione per segnare, ma a Tammy non interessa e si prende la scena lo stesso: la giocata che precede l'assist al bacio per El Shaarawy è da mostrare a quei bambini che sognano di diventare dei grandi attaccanti. La dedica al bimbo può attendere. Dal 60' BELOTTI 6 - Fino a questo momento il Gallo in Europa League ha segnato gol pesanti e ha mostrato la miglior versione di sé: oggi l'ennesimo legno strozza l'urlo dello stadio. Loading.

MOURINHO 7 - C'è ancora una gara di ritorno da giocare e niente è scontato, ma oggi José, gran parte della gara seduto e silenzioso, tanta era la soddisfazione, ha portato a casa vittoria e gestione delle energie, con cambi utili a mettere da parte le energie in vista delle prossime partite. L'Europa è casa sua e tutti gli altri sono ospiti.

