ROMA-JUVENTUS: le pagelle. MANCINI "Piazza Mancini" 8 - RUI PATRICIO "Palosanto" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Roma-Juventus. Tre pali, un tiro o poco più dall'altra parte, un espulso, 1-0. Sì ma stavolta in senso contrario. La Roma capovolge la storia e approfitta della Juventus con un tiro di Mancini, a cui vanno intitolati, per una sera, tutto ciò che circonda l'Olimpico. "Piazza Mancini", appunto. E poi il "palosanto" di Rui Patricio e il "Signor Matic", che gioca obbligando al "lei" di riverenza.

RUI PATRICIO 7 - Torna al momento giusto. E con un palo come amico che fa sempre comodo. Palosanto.

MANCINI 8 - Piazza Mancini. Tutto della serata va intitolato al difensore: marcatura serrata, il gol che squarcia la partita e l'espulsione con cui benedice Kean all'ingresso.

SMALLING 7 - Basterebbe il silenzio di Vlahovic a dargli meriti ma l'inglese se ne prende ulteriori rinviando anche quel che arriva da altre postazioni.

IBANEZ 7 - La fortezza tiene, anche, grazie alla contraerea del brasiliano.

ZALEWSKI 5,5 - Gli spifferi più pericolosi arrivavano da quel lato, tra inevitabili debolezze difensive e qualche sciocchezza tecnica, invece, ben più evitabile. DAL 63' KARSDORP 6,5 - Disperde due volate improvvise che aiutano comunque a tenere alta la fiamma romanista nella partita.

CRISTANTE 6,5 - A vogare con la pagaia lì nel mezzo.

MATIC 7 - Passa il 4 romanista e tutti intorno: "Ciao Bryan". C'è il 25 bianconero e gli altri: "Ciao Adrien". Locatelli stringe mani, qualche pizzicotto per Fagioli. Poi arriva l'8 della Roma. E tutti s'alzano, fanno largo. Buonasera Signor Matic.

SPINAZZOLA 6,5 - Lascia la sensazione che possa di colpo far cadere il jackpot. E in più capisce a pieno le mareggiate della partita, posando la stilografica e scarabocchiando qua e là dove necessario.

DYBALA 6 - Più che una tela su cui dipingere, la partita somiglia ad un muro da imbrattare. E allora accetta di fare il palo. DAL 72' ABRAHAM 6 - Finisce rincorrendo chiunque ma per rimediare a qualche mancanza precedente.

WIJNALDUM 6 - Rispetta i compiti nelle uscite in pressione, i progetti sulla sua presenza in possesso restano invece latenti. Utile, però, per abbassare la saracinesca in mezzo appena strappato il vantaggio. DAL 72' BOVE 6 - Cambio olio per la mediana.

PELLEGRINI 6,5 - Rispetto all'anonimato o quasi a cui sono chiamati Dybala e Wijnaldum, ci mette un paio di palloni intriganti per Spinazzola prima e Smalling poi ad arrotondare la sufficienza ottenuta per la disponibilità al bene comune. DAL 86' BELOTTI 6 - Come rendersi utili in 4 minuti, 11 con recupero. Lo spiega Andrea da Calcinate.

MOURINHO 7 - Soltanto la sua perfida, quanto fulgida, fantasia poteva immaginare un Roma-Juventus così, che ribalta per una serata il corso di un'intera storia.

