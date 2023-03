REAL SOCIEDAD-ROMA: le pagelle. MOURINHO "Nettuno" 7 - SMALLING "Asciugatutto" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Mucchio romanista. La Roma perde ogni forma individuale per farsi un corpo unico, attorcigliato verso la propria area, disposto a cedere ogni avere pur di proteggere il bene di squadra.

E' l'effetto che fa Mourinho, che s'ascolta nitido in serate come queste, quelle da vita o morte. Perché nessuno cercherebbe una tempesta perfetta al tavolo con Nettuno.

RUI PATRICIO 6,5 - Mette nel guscio tutto ciò che arriva. Per quel che resta, c'è la traversa.

MANCINI 6,5 - Incorruttibile. Come la partita richiede.

SMALLING 7 - Asciugatutto. Ripulisce tutto ciò che cade oltre il bordo difensivo.

IBANEZ 7 - Quando Fernandez aveva eluso tutti i controlli, arriva di corsa a sbarrargli la strada. Poi prende in consegna il fastidioso Kubo. E tutto va per il meglio.

KARSDORP 6 - Altro lavoro per il laboratorio di fiducia di Trigoria. Fasce protettive per la testa, tutori per mani appena operata, ora una maschera per il naso. DAL 42' ZALEWSKI 6,5 - Guadagna la maturità rispondendo con tono sicuro a tutte le velenose domande difensive.

CRISTANTE 6 - Metronotte. Gira per il centro a verificare che nulla disturbi la quiete romanista.

WIJNALDUM 5,5 - Rischia di perdersi in un blocco difensivo sempre più basso che gli concede appena 24 palloni toccati. Test di resistenza superato, però.

SPINAZZOLA 6 - Se c'è una strada per sbucare nell'altra metà campo, questa passa per il torrente di Spinazzola. Finché non accetta che quel che resta della partita andrà passato a difendersi.

DYBALA 6 - A lui il merito di respingere la frustrazione di una partita che non ha nulla a che fare col suo talento. Purissimo e altissimo senso di squadra. DAL 75' EL SHAARAWY 6 - Per un ultimo giro verso la metà campo avversaria.

PELLEGRINI 6 - Accetta il lavoro. E lo porta a termine. DAL 87' BOVE SV - Barretta energetica per il finale.

BELOTTI 6 - Guadagna falli. Che, al cambio, valgono più dell'oro oggi. DAL 75' ABRAHAM 6 - Comprende la domanda della squadra. E la rispetta.

MOURINHO 6,5 - José vibes. Cercano di agitarsi, gli altri, cercando di aizzare le acque, alla ricerca di quella tempesta perfetta invocata. Ma c'era Nettuno, di qua, a controllare le maree.

@MirkoBussi