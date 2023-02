ROMA-VERONA: le pagelle. SOLBAKKEN "La prima cosa bella" 6,5 - SPINAZZOLA "Al galoppo" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Rompere solo in caso di emergenza. Come stasera, quando di colpo vanno fuori tutti i salva-vita offensivi. E il martelletto di Solbakken basta a frantumare il vetro del Verona.

Oltre alla prima cosa bella del norvegese, c'è "il buon vento" di El Shaarawy, uno Spinazzola di nuovo al galoppo e Cristante che fa da "guardiano notturno" a spingere la Roma un po' più su, con 2 punti di vantaggio sulla più vicina contendente al posto lato finestrino del campionato.

RUI PATRICIO 6 - Sui guanti arrivano sputi detergenti, poi un angolo e appena una punizione laterale.

MANCINI 6 - Allenta la presa solo quando gli avversari scendono l'ultimo scalino verso gli spogliatoi.

SMALLING 6 - Ci lascia un'ammonizione. Ed è la notizia peggiore della serata.

IBANEZ 6 - Ngonge si presenta dispettoso. Così lo tiene immobilizzato fino al pagamento del riscatto di Zaffaroni con la sostituzione.

KARSDORP 6 - Pace fatta. DAL 70' CELIK 6 - Gestisce il binario fino alla chiusura della stazione.

CRISTANTE 6,5 - Slaccia Bove verso i cancelli del Verona, pronto a scacciar via con toni decisi i coraggiosi che superano il confine. Guardiano notturno.

BOVE 6 - Tante ne prende, parecchie ne ridà. Ma nella faida in cui si traduce giocare col Verona, la sua gamba solida risulta necessaria.

SPINAZZOLA 6,5 - Al galoppo. Rimonta in sella, un paio di giri per testare la cavezza, poi via tra 1 contro 1, conduzioni incalzanti e il tocco ispiratore per Solbakken.

SOLBAKKEN 6,5 - Ne sbaglia tante, indovina quella più difficile. La migliore, la più pesante, quella che resta scolpita nella partita: taglio e colpo secco col mancino fedele nell'angolo opposto. La prima cosa bella. DAL 70' ZALEWSKI 6 - Mette il chip offensivo ma gli serve tempo per aggiornare il sistema.

EL SHAARAWY 6,5 - Il buon vento. Dribbla, sposta, ricama e risale il campo dritto per dritto mettendo il Verona con le spalle al muro. DAL 86' WIJNALDUM SV - Caricamento.

ABRAHAM SV - Come non bastasse. DAL 15' BELOTTI 6,5 - Batte, combatte, ribatte, in definitiva si sbatte. E' quel che serve e lo offre volentieri.

MOURINHO 6,5 - Sopra la panca. Lo scatto sopra l'Atalanta lo fa col gol di Solbakken, coi polmoni di Bove, i ricami di Spinazzola con El Shaarawy e i tamponamenti di Belotti.

@MirkoBussi