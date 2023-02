ROMA-SALISBURGO: le pagelle. DYBALA "Eletto" 8 - SPINAZZOLA "Speedyzzola" 7,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Le regole della casa. L'Europa e l'eliminazione diretta, metti tutto nelle mani di Mourinho, e uno dei posti peggiori dove capitare diventa lo Stadio Olimpico, che sputa fuori anche il Salisburgo.

E' un'altra notte di passione quella che si regala la Roma insieme, non davanti, ai propri tifosi: le effusioni di Spinazzola e Dybala possono liberarsi nell'aria per il controllo sicuro di Matic e Cristante. Avanti, così.

RUI PATRICIO 6 - I brividi corrono sufficientemente lontani dalla porta.

MANCINI 7 - Scalda ambiente. Arroventa l'atmosfera a gesti ma ancor di più con i fatti, lega al palo Okafor e va di persona a minacciare l'area avversaria.

SMALLING 6,5 - Una volta arrivano a bussare fino alla sua porta e ricaccia l'avversario fino a portarlo nella propria area di competenza. Non disturbare.

IBANEZ 6,5 - Ammonito al primo giro, arriva all'ultima casella schivando tutti gli imprevisti. Livello esperto.

ZALEWSKI 6 - Rispetta i limiti di velocità, dà la precedenza dove deve, s'accosta mettendo la freccia quando necessario. Guida prudente. DAL 81' KARSDORP SV - Riabilitato.

CRISTANTE 7 - Uno taglia e l'altro cuce. Magari non s'incastrano per natura, con Matic, ma ora s'abbracciano e tutto ciò che riesce da lì in mezzo ha colori e forme giallorosse.

MATIC 7,5 - Colonna. Si sa tutto della serata, tranne cosa c'è dietro Matic. Perché lì nessuno s'è spinto.

SPINAZZOLA 7,5 - Ha rimesso il cambio manuale e adesso scala marce a piacimento, spingendo i giri fin dove serve e lasciando indietro tutti al segnale del semaforo. Passa lui, passa la Roma. Speedyzzola.

DYBALA 8 - Ci sono 21 volenterosi, tanti abili, professionisti del mestiere. Poi c'è un campione del mondo, che gioca un piano sopra agli altri, una sequenza prima dei comuni. Eletto. DAL 93' EL SHAARAWY SV - Sgomma nei vicoli finali.

PELLEGRINI 6,5 - Nasconde le imprecisioni sotto il tocco liberatorio per Spinazzola che manda in scena il 2-0. Quanto basta. DAL 81' WIJNALDUM SV - Cominciano a sentirsi i ruggiti del motore.

BELOTTI 7 - Gallo combattente. Morde un pallone che salta verso il primo pallo, prima, durante e dopo ammucchia falli laterali e angoli che somigliano a scorte d'acqua. DAL 87' ABRAHAM SV - Fiamme negli occhi.

MOURINHO 7 - Mou-ball. Questo è il gioco: si porta ad ebollizione l'ambiente, taglio preciso delle parti più sensibili del rivale, attendere con le mani in tasca che l'avversario giunga a cottura. Sale quanto basta.

@MirkoBussi