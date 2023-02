ROMA-EMPOLI: le pagelle. ABRAHAM "La testa giusta e la presenza" 7 - DYBALA 7 "Tutto il repertorio (fiato sospeso compreso) in 45 minuti"

LAROMA24.IT (Augusto Ciardi) - La Roma prende a capocciate la crisi che si era presentata sulla soglia della porta sottoforma di Cremonese. Uno-due micidiale, Ibanez più Abraham, su due palloni d'oro battuti dallo stesso angolo da Dybala. Il campione del mondo ha la palla del tre a zero dopo una manciata di minuti ma strozza il tiro, poi provoca fiato sospeso al pubblico per un colpo doloroso ai lombi. La Roma controlla. L'Empoli, vivace con Baldanzi, soprattutto, e Satriano, ci prova, ma trova una difesa concentrata, con un buon Mancini che chiude bene anche le diagonali. In mediana comanda Matic, ma stasera fa registrare progressi pure Cristante, in entrambe le fasi. Abraham davanti se la comanda, e torna a fare gol all'Olimpico dopo una vita. A inizio ripresa c'è il tempo di esaltare Vicario, portierino d'oro che respinge tre palloni di fila in due secondi, uno più difficile dell'altro. Quindi si entra nella fase di commento, per una vittoria che riallaccia il filo con le ambizioni da Champions League.

RUI PATRICIO 6 - Sul due a zero, ma anche prima, nel primo tempo la Roma concede qualche spazio all'Empoli, agile con Baldanzi e Satriano, ma lui con tempismo dimostra di essere sempre sul pezzo.

MANCINI 6,5 - Una bella chiusura sul gioiellino Baldanzi e poi ordinaria amministrazione.

SMALLING 6 - Una settimana dopo i mal di testa di Napoli, gioca senza penare, e lo fa da Smalling.

IBANEZ 7 - Il merito di fungere da apriscatole per evitare rotture di scatole. Un mese dopo Milano, torna a timbrare il cartellino.

ZALEWSKI 6 - Sempre in partita, sta ritrovando lo smalto della seconda parte della scorsa stagione, ora però deve ritrovare il feeling col pallone. Lodevole per come si applica a prescindere dalla fascia in cui gioca.

CRISTANTE 6,5 - Miglioramenti. Rispetto alle ultime uscite, più disinvolto, meno passaggi base ma qualche spunto in più, anche perché attorno stasera ha compagni più mobili.

MATIC 7 - Il linguaggio del suo corpo ci consente di vedere un mediano di caratura superiore alla media dei compagni, che non perde, come i compagni, un tempo per controllare il pallone aggiustandoselo due, tre volte, ma accogliendolo con la postura gusta, per poi giocarlo con sagacia.

EL SHAARAWY 6,5 - Anni fa nessuno avrebbe scommesso un euro sul suo spirito di sacrificio e capacità di adattarsi, anche part time, a ruoli diversi da quello della seconda punta esterna. Oggi, a tratti, laterale si fatica. Più di Zalewski.

DYBALA 7 - In un tempo tutto Dybala, tranne il gol, per colpa di un tiro che chiude troppo. Due gioielli dalla bandierina per l'uno due che stende l'Empoli. DAL 70' BOVE 6 - Legna e un cartellino giallo.

PELLEGRINI 6 - Sta male? Boh? È fuori condizione? Sì. E si vede. Ma Mourinho non prescinde da lui. Lontanissimo da quello della scorsa stagione.

ABRAHAM 7 - Spirito di Roberto Pruzzo, non uscire mai più dal suo corpo. Pericolo costante, nel gioco aereo così come sulle imbucato. Ha riempito l'area di rigore avversaria. Da numero 9.

MOURINHO 6,5 - Si affida alla vecchia guardia, che stavolta non tradisce. La specialità della Roma sul piatto prima che servano i primi piatti. La sua squadra indirizza la partita e la metta in cassaforte. Non sempre usuale di questi tempi.

@augustociardi75