ROMA-CREMONESE: le pagelle. CELIK "Splatter" 3,5 - BELOTTI "Rimbomba" 6

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Un altro giorno di ordinaria follia. Folle come vedere la Roma cadere rovinosamente dallo scivolo in cui s'era trasformato il tabellone di Coppa Italia. Folle come l'idea di pensarsi autonomi, di colpo, senza Dybala.

Folle come rendersi conto che, senza i propri superpoteri, la Roma non può prendersi quel che dovrebbe dalle mani di chi, fino ad oggi, non aveva battuto nessuna squadra di Serie A, rigori esclusi.

Folle come un piano d'emergenza che non ha altri strati se non quello di un rosario di cross mentre intorno s'appicca il fuoco.

Folle, più di ogni altra cosa, che a firmare tutto questo ci sia José Mourinho.

RUI PATRICIO 5,5 - Raccoglie le scorie velenose senza guanti. Infettato.

MANCINI 4 - Inizia già nervoso, finisce isterico. DAL 46' ZALEWSKI 5 - Un po' a sinistra, dove coi cross offre a Sarr qualche secondo di comodo relax a terra. Poi a destra, dove ammacca glutei e schiene alla ricerca dell'ennesimo cross.

KUMBULLA 3,5 - Il liquame si rovescia sul campo da un suo errore in cabina di controllo. DAL 46' SMALLING 5 - Offre un altro giro di imprecazioni per un tiro malconcio da posizione agiata.

IBANEZ 5 - Tutto si scurisce quando scivola lasciando strada libera verso lo 0-2.

CELIK 3,5 - Trasforma l'horror del primo tempo nello splatter della seconda frazione.

CRISTANTE 4,5 - L'arcobaleno per Tahirovic viene cancellato sotto il rumore degli errori tecnici che grandinano dopo. DAL 46' MATIC 5,5 - Entra per mettere in comunicazione se non tutti, almeno le cellule centrali. Finisce aggrappato alla cornetta.

TAHIROVIC 5 - Costretto ad uscire quando la questione si fa più grande di lui. DAL 57' ABRAHAM 5 - Gira alla ricerca di un parcheggio quando ormai sono tutti in casa della Cremonese. E quando gli si libera un posto, nella manovra sbatte sul palo.

EL SHAARAWY 5 - Rimane al largo della partita.

VOLPATO 5 - Combina poco in tre quarti d'ora in cui gli altri faticano a muoversi dal nulla. DAL 46' DYBALA 5 - Messo quasi come scacciapensieri che per mettere le mani sulla Roma: più vicino al quarto uomo che al cuore della partita.

PELLEGRINI 4,5 - In una squadra che fatica ad articolare pensieri e costrutti di senso compiuto, i suoi errori grammaticali raddoppiano i problemi di comprensione. Intraducibile.

BELOTTI 6 - Nel vuoto che lo circonda, il suo sbattersi rumoroso rimbomba.

MOURINHO 4,5 - Perché non Dybala, la fanteria, Matic, i missili marini, Smalling e la contraerea per mordere l'occasione più ghiotta della stagione? Oppure, perché la Roma non può aver ragione della Cremonese in casa pur senza il vestito migliore? Perché, perché.

@MirkoBussi