I VOTI DEGLI ALTRI - Belotti 'corre, lotta, si sacrifica', Rui Patricio 'abbandonato dai suoi', Zalewski 'innesto improduttivo'

Sconfitta pesante incassata dalla Roma di Mourinho (4,5) contro la Cremonese ai quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi regalano alla squadra di Ballardini la semifinale a causa della pessima prestazione di quasi tutta la squadra. Il primo gol è arrivato su errore di Kumbulla (4) "Disastroso in occasione del rigore. Un controllo maldestro permette a Dessers di involarsi solo davanti a Rui Patricio. Mourinho lo toglie dopo quarantacinque minuti." scrive di lui Il Tempo. Il secondo gol arriva su autorete di Celik (4,28) "Non è un esterno d’assalto e lo palesa quando si spinge in avanti. Anche dietro non va meglio: sfortunato nella deviazione che chiude il discorso qualificazione." scrive Il Romanista. Insufficienza anche per Paulo Dybala (5,42) che subentra nella ripresa: "Si nota come con lui in campo l'attacco lieviti subito" il pensiero de La Gazzetta dello Sport

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,57;

Mancini 5,21,

Kumbulla 4,

Ibanez 4,85;

Celik 4,28,

Cristante 5,

Tahirovic 5,07,

El Shaarawy 5,42;

Volpato 5,21,

Pellegrini 5;

Belotti 5,85.

Dybala 5,42,

Zalewski 5,28,

Matic 5,64,

Smalling 5,21,

Abraham 5.

Mourinho 4,5.





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,

Kumbulla 4,

Ibanez 5;

Celik 4,5,

Cristante 5,

Tahirovic 5,

El Shaarawy 5;

Volpato 5,

Pellegrini 5;

Belotti 5.

Dybala 5,5,

Zalewski 5,5,

Matic 5,5,

Smalling 5,

Abraham 4.

Mourinho 4.

IL TEMPO

Rui Patricio 5,5;

Mancini 6,

Kumbulla 4,

Ibanez 5;

Celik 4,5,

Cristante 5,

Tahirovic 4,5,

El Shaarawy 5,5;

Volpato 6,

Pellegrini 5;

Belotti 6.

Dybala 6,

Zalewski 5,

Matic 5,5,

Smalling 5,5,

Abraham 5,5.

Mourinho 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,

Kumbulla 4,

Ibanez 5,5;

Celik 4,

Cristante 5,

Tahirovic 5,

El Shaarawy 5,5;

Volpato 5,5,

Pellegrini 5,5;

Belotti 6.

Dybala 6,

Zalewski 6,

Matic 6,

Smalling 5,

Abrahaham 5.

Mourinho 5.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6;

Mancini 6,

Kumbulla 4,

Ibanez 4,5;

Celik 4,

Cristante 6,

Tahirovic 5,5,

El Shaarawy 6;

Volpato 5,5 ,

Pellegrini 5;

Belotti 6.

Dybala 5,5,

Zalewski 5,

Matic 5,5,

Smalling 6,

Abraham 5,5.

Mourinho 5.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6;

Mancini 5,

Kumbulla 4,

Ibanez 4,5;

Celik 4,

Cristante 5,

Tahirovic 5,5,

El Shaarawy 5;

Volpato 5,

Pellegrini 5;

Belotti 6.

Dybala 5,

Zalewski 5,

Matic 6,

Smalling 4,5,

Abraham 5,5.

Mourinho 4.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5;

Mancini 4,5,

Kumbulla 4,

Ibanez 5;

Celik 4,5,

Cristante 4,5,

Tahirovic 5,

El Shaarawy 5,5;

Volpato 5,

Pellegrini 4,5;

Belotti 6.

Dybala 5,

Zalewski 5,5,

Matic 5,5,

Smalling 5,5,

Abraham 5.

Mourinho 4.

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5;

Mancini 5,

Kumbulla 4,

Ibanez 4,5;

Celik 4,5,

Cristante 4,5,

Tahirovic 5,

El Shaarawy 5,5;

Volpato 4,5,

Pellegrini 5;

Belotti 6.

Dybala 5,

Zalewski 5,

Matic 5,5,

Smalling 5,

Abraham 4,5.

Mourinho 4,5.