CREMONESE-ROMA: le pagelle. SPINAZZOLA 5,5 "Diesel" - DYBALA 4,5 "Giornata no" - EL SHAARAWY 4,5 "Ingolfato"

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Doveva essere la notte dell'aggancio al secondo posto, con la sconfitta dell'Inter a spianare la strada verso un buon margine di vantaggio sull'Atalanta e invece è diventata una notte da incubo, quella in cui la Cremonese trova la prima vittoria in campionato e in cui la Roma non è andata oltre un tiro in porta. I protagonisti della notte europea contro il Salisburgo oggi sono risultati assenti o quasi e questo i giallorossi non se lo possono permettere. Neanche contro l'ultima in classifica. Non si salva neanche Dybala, anzi, il che è tutto dire.

RUI PATRICIO 5 - Fortuna o meno, il portiere giallorosso ultimamente si arrende al gol più volte di quante ne impedisce la realizzazione. Per poco non para il rigore, causato però da un suo intervento scomposto quanto basta.

MANCINI 5 - In affanno per l'intera gara, quasi riscatta la prestazione con l'assist per Spinazzola, poi cuoce la frittata con i suoi compagni di reparto. E a quello non c'è più modo di rimediare.

IBANEZ 5 - Coraggioso nelle uscite, agevolato forse dalla possibilità di calcare porzioni di campo più centrali. Si perde nel finale di gara.

KUMBULLA 5 - Sbaglia tanti palloni, perde molti duelli, soffre finché resta in campo. Mourinho preferisce lui a Llorente, forse anche per fargli riscattare la gara di Coppa, ma la speranza è una trappola. DAL 68' KARSDORP 5,5 - Per contrasto risulta essere tra i più utili al suo ingresso in campo, ci prova e spinge come può, ma si unisce al grigiore generale.

ZALEWSKI 5 - Sarà perché gioca sulla corsia di destra, ma oggi Nicola ha faticato fino al cambio. Per essere un trequartista adatto alla fascia il fatto che i maggiori errori vengano palla al piede è un problema. Spaesato. DAL 62' SOLBAKKEN 5 - Match winner contro il Verona, comparsa oggi, complice la scelta iniziale di Mourinho di schierarlo largo a destra, allontanandolo dalla zona in cui è più utile. Con la palla tra i piedi strozza ogni tentativo.

CRISTANTE 4,5 - Inizia la gara con l'ansia del cartellino giallo, viene sostituito perché oggi ci ha capito poco o nulla. Senza Matic perde forse il riferimento più importante e l'apporto qualitativo è largamente insufficiente. DAL 63' MATIC 5,5 - Prende per mano la squadra, prendendosi responsabilità e palloni bollenti che derivano da questo, ma nel deserto in cui muoversi non scorge alcuna oasi.

WIJNALDUM 5 - Sembrava la gara giusta per tornare a sorridere, ma il suo ritorno alla titolarità coincide con una delle peggiori stagionali della squadra. Prova a sprintare in mezzo al campo, i suoi compagni non lo seguono. Sul suo piede una delle occasioni migliori, dopo pochi minuti. Peccato.

SPINAZZOLA 5,5 - Il gol alza la media di una prestazione che non sembra neanche lontana parente di quella giovedì. Come gli altri protagonisti nella notte europea va in affanno, dai nervi arriva la scossa che gli fa terminare la gara in crescendo. Diesel.

DYBALA 4,5 - Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Oggi giornata no. A Paulo non riesce nulla, da fermo o in movimento, la luce oggi non si accende e i suoi compagni non riescono a compensare. Rimane in campo come ultima speranza, proprio tra i suoi piedi si spegne l'ultima chance.

PELLEGRINI 4,5 - Che fatica. Corre tanto, troppo, per tenere legati i reparti, ma con la palla tra i piedi mancano qualità e lucidità. Forse una cosa è conseguenza dell'altra, ma la certezza è che la Roma ha bisogno della miglior versione del suo capitano, perché senza davanti è buio. DAL 62' EL SHAARAWY 4,5 - Nervoso, impreciso, ingolfato. Da molti era atteso fra i titolari, forse da lui stesso, ma sui suoi piedi c'è il pallone buono per far pendere la partita verso la Roma, ma cerca una magia di troppo. Leggero, troppo leggero, considerando l'urgenza con cui la Roma cercava quel gol.

BELOTTI 5 - Galvanizzato dalla notte magica contro il Salisburgo corre e lotta su ogni pallone, ma a calcio non si vince ai punti con i duelli vinti e alla fine del match si contano sulla mano i palloni giocati bene. DAL 62' ABRAHAM 5 - Poco e nulla. Entra per risolvere la gara, ma viene cercato poco, come pochi sono i movimenti in profondità e il suo impatto è nullo. La fotografia del suo ingresso è il liscio al limite dell'area.

MOURINHO 4,5 - Una gara da vincere, uno degli esami più importanti da qui a fine stagione, anche per cancellare il ricordo amaro della notte di Coppa Italia, ma oggi la Roma ha fatto troppo poco per vincere la partita. Dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo esplode e si fa espellere alzando il livello di tensione tra i suoi, che nell'urgenza non solo non si ritrovano, addirittura si perdono. Frettoloso, perché?

