SPEZIA-ROMA: le pagelle. DYBALA "Anima il cuoio" 7,5 - ABRAHAM "Più Tammy per tutti" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Alla lista delle cose da fare, la Roma depenna anche il viaggio di La Spezia. Perché, innanzitutto, bisogna avere il senso del dovere, la capacità di portare a termine i propri compiti. Come battere Bologna, Fiorentina in casa e Spezia fuori ma che messe in fila, arrotondate dal 2-2 a Milano e il passaggio del turno in Coppa Italia, mostra le buone intenzioni del 2023 della Roma.

A dar forma alle intenzioni è Paulo Dybala, con Abraham tornato a saltare più in alto di tutti e a scattare più veloce degli altri.

RUI PATRICIO 6 - Domenica chiusi, ancora. Presterà il bagnoschiuma ai compagni, almeno.

MANCINI 6,5 - Due in uno: silenzia ogni vociare in zona senza la necessità di alzare la voce.

SMALLING 6 - Resta seduto a controllare che nessuno superi i confini tracciati.

IBANEZ 7 - Nuove frontiere della fisica: tutto quello che avanza dalla sua parte, rimbalzerà in direzione opposta a velocità raddoppiata. Come quando recupera e con la palla sotto braccio arriva fino alle soglie dell'area avversaria.

CELIK 6 - Risponde ad ogni domanda in maniera esaustiva. Fino al giallo che gli macchia il compito.

CRISTANTE 6 - Dà le carte rispettando attentamente il giro. DAL 93' CAMARA SV - Anvedi chi c'è.

MATIC 6,5 - Qualche vezzo e pensiero verticale in più rispetto al collega.

ZALEWSKI 6 - Con El Shaarawy è quasi un gioco di specchi, al punto che gli toglie la convergenza preferita per il tiro. Ma per tre volte risulta impreciso.

DYBALA 7,5 - Anima il cuoio. Perché se il pallone, in definizione, è una serie di placche di cuoio intessute, almeno una volta, quando lo maneggia il 21 prende forma, vita, capacità di pensiero e parola. DAL 85' BELOTTI SV - Terapie di campo.

EL SHAARAWY 6,5 - Segue Dybala che lo porta al gol. Prova a ricambiare il favore con una pensata di prima intenzione che gli vale l'applauso del 21. Servizievole. DAL 72' BOVE 6 - Ad ingrossare il mezzo.

ABRAHAM 7 - Più in alto di tutti per provocare la frana dello 0-1, più veloce di tutti per arrivare allo 0-2. Più Tammy per tutti. DAL 93' SOLBAKKEN SV - Di conoscenza.

MOURINHO 6,5 - La squadra ha il ghigno e la scorza dei giorni migliori, si apprezza lo sforzo in nuove strategie di costruzione ma ancor di più la rigenerata ferocia difensiva. A sua immagine e somiglianza.

@MirkoBussi