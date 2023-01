ROMA-GENOA: le pagelle. DYBALA "Taumaturgico" 7 - BOVE "Anima candida" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - La Roma ha Paulo Dybala. E per questo può scavalcare l'intralcio del Genoa, scavando in un attimo tutto il solco di categoria che la partita fin lì sembrava trattenere per sé. Perché il genio rivela, sempre, la differenza che ha con i comuni mortali.

E la Roma ha Paulo Dybala. E non può, non deve, sprecare l'occasione di avere con sé, ancora, uno così.

RUI PATRICIO SV - Raccoglie gli scarti.

MANCINI 6,5 - Crescente. Fino al bronzeo anticipo che Dybala trasformerà in oro.

KUMBULLA 6 - Ne prende più nell'area avversaria, con qualche colpo di testa mal indirizzato, che nella propria metà campo. Dove Coda gli risulta così indigesto da lasciare a Ibanez, tra un tempo e l'altro, l'incombenza di gestirlo nelle preventive.

IBANEZ 6,5 - Strada chiusa. Abbassa la sbarra, non si spende neanche a controllare i documenti e obbliga all'inversione di marcia.

ZALEWSKI 6 - Come se avesse avuto il tappo aperto per troppo tempo. Acqua naturale, senza bollicine. DAL 75' CELIK SV - Lucchetto.

BOVE 6,5 - Anima candida. Al posto del biondo immaginatelo con un casco di ricci oscillanti, con quella capacità di andare a tamponare in lungo e in largo, quei contrasti ripetuti e uno sguardo verso la porta avversaria. DAL 61' CRISTANTE 6 - Per non perdere l'abitudine.

MATIC 6 - Quando lo trovi, si sente il peso del piede e del pensiero. Ma non sempre si lascia trovare.

EL SHAARAWY 6 - Più linee che ricami. DAL 61' SPINAZZOLA 6 - Provini.

PELLEGRINI 6,5 - Dei primi tre quarti d'ora restano due momenti nella memoria breve, su entrambi c'è il piede destro del 7. DAL 46' DYBALA 7 - Ha il tocco vitale, quello che dà vita alla Roma con un gol tutto fatto in casa. Taumaturgico.

ZANIOLO 5,5 - A volte, la cosa più difficile è accettare la semplicità. DAL 86' TAHIROVIC SV - Altri minuti nel curriculum.

ABRAHAM 6 - Si salva dall'insufficienza per l'inconsistenza delle prove. E perché sull'unico piatto goloso della serata, servito da Pellegrini, la barra che divide colpe e meriti con l'avversario si ferma circa a metà.

MOURINHO 6 - Finché risultato ci accompagni. Nessun film calcistico prodotto in carriera ha incantato per la trama, più volte però ha lasciato senza fiato col finale. Ecco perché, in fondo, conviene aspettare.

@MirkoBussi