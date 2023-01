ROMA-FIORENTINA: le pagelle. ABRAHAM "Paulista" 7 - DYBALA "Cantami, o Divo" 8

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Su la testa. Su dove c'è la classifica, su dove c'è scritto che la zona Champions è appena 3 scalini sopra, certo con un paio di squadre di mezzo, ma abbastanza per capire che il futuro è adesso.

La Roma ascolta la voce della musa Dybala tramite Abraham, in serata in versione "paulista".

RUI PATRICIO 6 - Arriva all'ultimo. Prima gli sfugge, dopo la ribatte. Pari e patta.

MANCINI 6,5 - La voce grossa. Che sia Kouame o Ikone, li fa scendere prima che possano accendere il motore.

SMALLING 6 - Combatte la noia, principalmente.

KUMBULLA 6 - Dopo il giro di prova in coppa, si mostra rinvigorito.

CELIK 6 - Ammucchia una serie di cose in ordine sparso, alcune buonissime, come la palla sul petto di Abraham per l'1-0, altre stropicciate, come quel passaggio della ripresa.

BOVE 6 - Le pressioni costanti, come quella che facilita la riconquista dell'1-0, gli scontano qualche errore tecnico. DAL 67' MATIC 6 - Ne sa e si capisce al volo, da come s'impossessa delle situazioni pur se appena arrivato.

CRISTANTE 6,5 - Resta stabile tra pressioni, riconquiste e gestioni ordinate fino alla catapulta per Abraham nel 2-0 che lo eleva sopra la media.

ZALEWSKI 6,5 - Torna a guardar dritto il rivale e ne fa fuori uno in meno di mezz'ora. Rinascente. DAL 67' SPINAZZOLA 6 - Giri di palazzo.

PELLEGRINI 6 - Gioca perché deve. Lascia quel che può, inevitabilmente poco. DAL 74' TAHIROVIC 6 - Prove in strada.

DYBALA 8 - La musa romanista gira a largo, s'adagia sugli scogli della partita e poi, di colpo, svela il futuro. Cantami, o Divo. DAL 89' SOLBAKKEN SV - Per sapere l'effetto che fa.

ABRAHAM 7 - Paulista. Petto e piede per far cantare Dybala: quando due offensivi si fanno le fusa c'è soltanto da spegnere la luce e lasciarli fare. DAL 89' BELOTTI SV - Per ricominciare.

MOURINHO 6 - Sguardo torvo, sopracciglio tagliente, serranda dell'Olimpico abbassata, rimonte sensazionali altrove, squadra con la mimetica da missione speciale, obiettivo a portata di partita. Se non le riconoscete, sono le vibrazioni di Mourinho. Attenzione.

@MirkoBussi