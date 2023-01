ROMA-BOLOGNA: le pagelle. DYBALA "Rarità" 7 - SMALLING "Smallville" 7

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Basta poco. Per tornare a darsi una forma di squadra, dalla scorza ruvida pur senza effetti speciali, basta poco per tornare ad immergersi testa e piedi dentro una stagione senza chiedersi che ne sarà di noi tra qualche mese.

Basta poco, un gol ingrossato dalla disponibilità collettiva a non prenderne, per superare il Bologna, scartare col sorriso il 2023 e godersi, con quel poco che basta, una classifica già più gentile.

RUI PATRICIO 6 - Inghiottisce a dovere un tiro centrale. Poi servono più gesti e urla che parate.

MANCINI 6 - Attento, puntuale, sicuro. Come si chiede a chi, per mestiere, difende.

SMALLING 7 - Quando la chirurgia nelle scelte difensive non basta più, si strappa la camicia da ottimo impiegato e mostra la "S", maiuscola, del supereroe, ribattendo due tiri ad alto rischio. Small...ville.

IBANEZ 6 - Chiude con la sacca piena di duelli vinti.

CELIK 6,5 - L'aggressività nelle uscite, sue come di El Shaarawy, piegano il campo verso la porta del Bologna, almeno inizialmente.

CRISTANTE 6,5 - Si gonfia con l'aggressività generale del primo tempo, arrivando a scippare un pallone in avanti fino a calciarlo verso Skorupski. Poi lentamente, come la squadra, s'adagia, comunque con ordine, a ridosso della linea difensiva.

TAHIROVIC 6 - Mostra accenni del centrocampista ascensionale, con sviluppi verticali, come quello che si va cercando. DAL 64' MATIC 6 - Per defluire il traffico dell'uscita.

EL SHAARAWY 6,5 - Come Celik, con qualche ricamo ornamentale in più. DAL 64' ZALEWSKI 6 - Attento a non fuoriuscire dal bordo.

PELLEGRINI 7 - Dentro, magari, c'è poco di sostanzioso ma apertura, con rigore, e chiusura, con recupero difensivo, riempiono abbondantemente i vuoti.

DYBALA 7 - Rari, come gli atti che sparge nella partita ma rari anche come l'importanza che assumono nel racconto della partita. Rarità. DAL 73' BOVE 6 - A cercare di guadagnare tempo, respiro e falli. Una volta ci riesce.

ZANIOLO 6 - Il meglio lo destina a Dybala, per il resto prova a farsi largo come può, sprecando su Skorupski un rimpallo goloso. DAL 60' ABRAHAM 7 - Quando non puoi attaccare l'altra porta, difendi la tua. E lo fa con un colpo di testa che vale almeno quanto quelli che l'hanno portato a correre felice. Testa alta.

FOTI 6 - La Roma esce dai box con pressioni revisionate e un'aggressività che fanno ben sperare. L'effetto, tuttavia, va svanendo durante la partita ma quel che conta è che, nei momenti di smarrimento, la squadra sia rimasta intera al proprio posto.

@MirkoBussi