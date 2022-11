SASSUOLO-ROMA: le pagelle. ABRAHAM "Atteso e ritrovato" 6,5 - KARSDORP "Passivo" 5

LAROMA24.IT - Rui Patricio para, Mancini diventa uomo-assist e Abraham segna: il lieto fine di una partita raddrizzata, sul campo del Sassuolo, dalla rete dell'attaccante inglese viene vanificata dalla risposta di Pinamonti. Pesano, soprattutto, la mancanza di attenzione nel finale e le prestazioni sottotono di alcuni, oltre alle note assenze.

Ritrovato, è l'augurio, l'atteso Abraham a pochi giorni dalla sosta per il Mondiale, mentre Smalling si fa sorprendere nel finale dal diretto avversario e Karsdorp, subentrato, è passivo.

RUI PATRICIO 7 - Oltre all'ordinaria amministrazione oggi decisivo in due episodi. Attentissimo sul velenoso fendente di Frattesi dal limite nei primi minuti e al 30' della ripresa parata a valanga su Traorè lanciato a rete.

MANCINI 6,5 - Ingaggia il solito duello rusticano con l'avversario di turno (Laurienté nell'occasione) fatto ti colpi più o meno proibiti. Stavolta ha il pregio di far innervosire il 45 neroverde che si spegne e soprattutto di fornire un cross al bacio per la zuccata vincente di Abraham.

SMALLING 5,5 - Nessun affanno fino al gol. Poi però è doppiamente responsabile: primo perché tiene in gioco Laurientè e poi perché si fa anticipare irrimediabilmente dal 9 del Sassuolo.

IBANEZ 6 - Come chi si è bruciato da poco. Sta ben lontano dal pericolo. Cerca solo l'essenziale.

ZALEWSKI 5 - Sonnecchia nel primo tempo fino all'ottima occasione al volo che sparacchia alto. È in un periodo grigio e si vede. Rischia poco e, in quelle poche volte che lo fa, risulta impreciso. DAL 66' EL SHAARAWY 5 - Porta in dote il nulla rispetto al polacco.

MATIC 6 - A dettare i tempi è il maestro nella rosa giallorossa. Col passare dei minuti però quei tempi diventano un po' troppo dilatati.

CRISTANTE 5,5 - Non è una coppia con Matic, ma questo passa il convento (per ora). Sveste il ruolo di play per portare unicamente la croce. Senza infamia e senza lode.

CELIK 5,5 - Ordinatino, precisino. Un po' pochino... DAL 66' KARSDORP 5 -Atteggiamento passivo, come nelle ultime occasioni. Non è un caso che Laurienté piazzi lo scatto decisivo dalle sue parti lasciandolo al palo.

VOLPATO 6 - Con tutt'altre caratteristiche rispetto a Pellegrini, ma cuce bene il gioco tra i reparti. Ha la capacità di sgusciare bene palla al piede non perdendo velocità. Inizia bene. Perde nettamente lucidità e passo nella seconda frazione di gioco. DAL 73' - BOVE SV

ZANIOLO 6 - Un paio di fuorigioco e una reazione (per un fallo plateale non fischiato) di troppo. Poi però l'apporto di sostanza ce lo mette sempre. Fa ammonire due avversari, confeziona al meglio la Big chance della prima frazione su Shomurodov ed è l'unico a provarci con caparbietà (mista a cocciutaggine) per i 90'. DAL 78' BELOTTI 5 - Sembra sempre di più un mediano distruttore alla Gattuso messo come centravanti. Non c'è pallone che venga addomesticato a dovere.

SHOMURODOV 5,5 - Si sbatte in lungo e in largo. Detta sempre la profondità. Ci prova, anche se la ruggine si vede: su tutte l'occasione al 31' in contropiede, ottimamente servito da Zaniolo, che meritava maggiore fortuna. DAL 66' ABRAHAM 6,5 - Esattamente quello che ci si aspetta da lui. Stacco ti testa poderoso, timing perfetto, palla indirizzata all'angolo alto. Non chiediamo di più Tammy...