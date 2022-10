VERONA-ROMA: le pagelle. VOLPATO "Decide la partita senza chiudere gli occhi" 7,5 - ZANIOLO "Era ora!" 6,5

LAROMA24.IT (Augusto Ciardi) La classifica dopo dodici partite, quando ne mancano tre alla sosta. Bella, si percepisce benessere. Quarto posto nonostante gli infortuni a profusione, nonostante partite, tipo quella di stasera, in cui per contingenze e limiti la Roma fatica. Soffre all'inizio il ritmo generoso di una squadra disperata, subisce il gol e poi va in superiorità numerica. Nel frattempo Abraham decide di sfidare la legge della logica sbagliando gol clamorosi. Non Zaniolo. Finalmente. Assist sprecato per il primo tiro (?) dell'inglese, poi fa finire in dieci il Verona. Quindi si sblocca.

Nella ripresa le cose si complicano, la Roma è prevedibile, il Verona commovente nei suoi evidenti limiti. I cambi accendono il match. Matic si prende l'ideale testimone del migliore da Camara, perché in mediana Cristante e Pellegrini non sono in serata. Una traversa per il serbo, e poi a sua volta il testimone del migliore lasciato a Volpato sottoforma di assist dopo un'azione alla Kvaratskhelia, col ragazzino che fa vincere la Roma e poi permette a El Shaarawy di chiudere la partita. Vinta. L'unica cosa che contava.

RUI PATRICIO 6 - Nel recupero l'unica buona parata, a partita finita, sull'unico tiro raggiungibile, perché sul gol non ha colpe.

MANCINI 5,5 - Nel primo tempo il meno preciso del pacchetto arretrato, poco propenso alla regia difensiva, sempre per imprecisione. DAL 66' MATIC 7 - Non sta bene, e menomale. Una traversa, un assist di platino per il gol vittoria, approfitta della stanchezza di tutti per prendersi la partita. Da veterano con una testa superiore alla media.

SMALLING 6,5 - Il più lucido in difesa, perché è il più forte, nei momenti di apnea iniziali e in fase di tentativo di ricostruzione del gioco.

IBANEZ 6 - Balla all'inizio, poi si assesta, finisce senza pressioni.

KARSDORP 6,5 -Nel primo tempo la Roma lo cerca molto, e lui è reattivo. A modo suo non sfigura, anche per il bel cross su cui Abraham si accartoccia male.

CRISTANTE 5 - In difficoltà dall'inizio, nel girare la palla, anche per movimenti quasi assenti dei compagni. Poi prende il giallo e Mourinho lo toglie a fine primo tempo, anche per non rischiare di vederlo espellere. DAL 46' EL SHAARAWY 6,5 - Molto più cercato dai compagni rispetto a Zaniolo, porta un po' di vivacità ma poca sostanza. Fino al gol, che ricorda perché agli esordi era considerato un predestinato. E che gli fa meritare mezzo voto in più.

CAMARA 6,5 - Secondo gol della Roma, dopo il pareggio a Siviglia, nato da una conquista del pallone del mediano più in palla. Non si tira mai indietro, unisce corsa, generosità, pressing e qualche errore. Sennò sarebbe Kante. E non lo è. DAL 84' SHOMURODOV SV - Entra quando soltanto un guizzo può cambiare la partita e il guizzo non è il suo.

ZALEWSKI 5,5 - Magari farà poco movimento, ma non viene mai preso in considerazione nel giro palla spesso lento della squadra, soprattutto perché dalle due parti la Roma stasera aveva la catena lenta. DAL 58' BELOTTI 5,5 - Corre, sbatte, si batte, non trova la porta, trova un taglio dopo uno scontro fortuito. L'impegno non manca. Manca il gol.

ZANIOLO 6,5 - Era ora! Un gol, ma prima del gol un pallone d'oro sprecato da Abraham e un'esplosione procurata. Risponde ai fischi col tiro della liberazione che mancava da quando in Italia faceva freddo. Perché in Italia c'è stato un tempo in cui faceva freddo. DAL 58' VOLPATO 7,5 - Due gol, entrambi al Verona. Galleggia per una ventina di minuti, con la Roma che fatica a costruire e figuriamoci a tirare. Poi lascia il segno, perché sul passaggio splendido di Matic non chiude gli occhi per tirare come farebbero quasi tutti, ma sceglie dove piazzare il pallone. Non contento, regala l'assist per El Shaarawy.

PELLEGRINI 5,5 - Male all'inizio al punto che ti chiedi "starà male?" forse sì, gioca non al meglio da tempo, ma lo si giudica per ciò che fa e in effetti fa poco, in fase di raccordo e di manovra. Per paradosso meglio nel finale, con una punizione, un cross per la traversa di Matic, e un paio di giocate che evidenziano la qualità.

ABRAHAM 5 - Due gol clamorosamente sbagliati, anche prima della ribattuta vincente di Zaniolo. Il primo errore ancora più clamoroso. C'è. Ma con la mira sballata.

MOURINHO 6 - Per sopravvivere più che bene bisognava vincere e la Roma ha vinto. E la classifica è molto bella. I cambi felici fanno media con una partita che per più di ottanta minuti è stata in bilico, anche per la dabbenaggine dei tiratori della Roma.

@augustociardi