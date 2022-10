SAMPDORIA-ROMA: le pagelle. MANCINI "Impeccabile in difesa con licenza di spingere" 7 - CAMARA "Un'efficace confusione ragionata" 7

LAROMA24.IT (Augusto Ciardi) - La Roma trasforma la pressione per la necessità di vittoria in pressing sull'avversario come mai si era visto quest'anno. Che dà subito i frutti perché l'inizio è aggressivo e porta il rigore risolutivo, con cui si sblocca un Pellegrini in crescita. Mosse a sorpresa per l'undici titolare: Camara, il migliore con Mancini, regala in campo il dinamismo che alla Roma serve come acqua nel deserto. Abraham più Belotti, un tiro in due ma tanto sacrificio: piccoli progressi di intesa. Nel secondo tempo il meritato raddoppio non arriva e di conseguenza il finale regala palpitazioni, ma la Sampdoria non ha fatto un tiro in porta. Vittoria meritata, classifica molto buona.

RUI PATRICIO 6 - Inoperoso nonostante la pressione finale improduttiva della Samp.

MANCINI 7 - Impeccabile nelle chiusure, si prende più di una licenza in fase di spinta con traversoni interessanti.

SMALLING 6,5 - Il solito capo della difesa, vigile e abile nelle indicazioni per i compagni.

IBANEZ 6 - Mezzo voto in meno per l'ammonizione pericolosa nel primo tempo, soprattutto con un arbitro che prende decisioni spesso inadeguate.

ZALEWSKI 6 - Mette attenzione in fase difensiva, che nel limita le sortite in avanti, anche quando poteva, sia con Augello, sia con Murru. DAL 84' KARSDORP SV.

CAMARA 7 - Per l'eleganza, rivolgersi altrove. Si appiccica a Villar e gli limita il raggio d'azione, va negli spazi, spesso spazzando anche i compagni, propositivo e senza paura. Una confusione ragionata efficace. DAL 68' MATIC 6 - Stavolta è lui che fa tirare il fiato a Camara, ci mette il cervello quando la partita deve essere spenta dalla Roma

CRISTANTE 6,5 - Stavolta parte centrale nella mediana più a cinque che a quattro, orchestra bene e regge tutta la partita con concentrazione.

PELLEGRINI 6,5 - Si sblocca sul rigore decisivo, in crescita e più in partita rispetto alle ultime uscite.

EL SHAARAWY 6 - Quasi dieci anni fa viaggiava a medie realizzative da bomber, oggi si sacrifica sulla fascia a rincorrere gli avversari. Un tempo di intervento letto male ha fatto tremare i tifosi della Roma, "per fortuna" che c'era Di Bello. DAL 74' SPINAZZOLA 6 - Ordinaria amministrazione negli ultimi minuti

BELOTTI 6 - Corse a perdifiato, generosità, e poca lucidità da stanchezza quando manca il gol che avrebbe chiuso il match con mezz'ora di anticipo. DAL 84' BOVE SV.

ABRAHAM 6,5 - Progressi. Parte bene, il rigore scaturisce da una sua iniziativa. Come premiare con un buon voto un attaccante che non ha tirato in porta? Per via della funzionalità legata alla partita. DAL 68' ZANIOLO 6,5 - Il gol non arriva, quasi una psicosi, ma entra con la testa giusta, crea grattacapi ai difensori e aiuta la squadra nei minuti finali

MOURINHO 6,5 - Sorprende con le scelte, azzecca la strategia perché la pressione sulla Samp porta subito i frutti. Una Roma aggressiva sui portatori palla come mai si era vista in questa stagione. Rimodella la Roma sfruttando a pieno la rosa.

@augustociardi