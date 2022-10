INTER-ROMA: le pagelle. SMALLING "Perfetto dietro, magistrale davanti" 7,5 - DYBALA "Accende la luce della Roma, ma la bolletta la paga l'Inter" 7

LAROMA24.IT (Augusto Ciardi) - Trentacinque minuti angoscianti, ecolla là, la solita Roma che buca gli appuntamenti che contano, per giunta contro un'Inter malata. Poi la luce, se Dybala fosse a pagamento come la corrente di casa, la Roma chiederebbe la dilazione all'Acea. Nel secondo tempo, fuori l'argentino, si soffre, si ringrazia l'incrocio dei pali, e ci si affida a Smalling, che chiude ogni possibile buco e fa un altro gol da due punti (e sono quattro totali su sedici). Per una vittoria preziosa come non mai. Non soltanto perché a Milano mancava da cinque anni e mezzo.

RUI PATRICIO 5,5 - Nel condominio degli errori in occasione del gol, lui sta al piano attico. Un passo sbagliato che gli fa perdere il tempo per chiudere sull'anticipo di Dimarco.

MANCINI 6,5 - In confusione nel primo tempo, con una Roma ammassata davanti alla porta ma molto molle, esce con la grinta lucida nella ripresa cercando e ottenendo la punizione da cui nasce il gol della vittoria.

SMALLING 7,5 - Nel primo tempo si salva assieme a Matic e Dybala, nel secondo diventa un gigante insormontabile in difesa e, come contro la Cremonese, segna il gol vittoria.

IBANEZ 6,5 - Dalla sua parte l'Inter affonda poco e niente, anche perché aiuta discretamente Spinazzola. Sempre presente in partita, senza fronzoli.

CELIK 6 - Un secondo tempo in crescendo fa dimenticare un primo tempo...da dimenticare, durante il quale si addormenta quando la Roma prende gol.

CRISTANTE 6,5 - Il solito Cristante, barcolla ma non molla, nel grigiore non accende la luce ma tiene botta e, di lotta più che di governo, ci mette mestiere nel restituire solidità alla squadra.

MATIC 6,5 - Queste sono le sue partite, mai in affanno anche se le caratteristiche della mediana gli tolgono meriti. Testa alta, sempre.

SPINAZZOLA 6,5 - Nel primo tempo soltanto l'assist per il gol di Dybala, nella ripresa parte molto meglio, e si vede anche nei ripiegamenti difensivi. Alla fine, il temuto Dumfries ha visto pochi palloni.

ZANIOLO 6 - Lotta, tanto, soprattutto nella ripresa. Nel primo sbaglia un paio di scelte nelle uniche due palle giocabili. Generoso, ma è logico aspettarsi di più. Fisicamente sta bene. DAL 86' BELOTTI 6 - Enorme generosità. Terza scelta stasera, ma entra in campo come un novellino smaliziato (ossimoro) che si applica e si mette al servizio della causa. Esemplare.

PELLEGRINI 6 - La traiettoria del pallone che consente a Smalling di fare il due a uno, riabilita con generosità una partita che dimostra quanto ci sia da lavorare per svolgere al meglio un ruolo che ancora non gli appartiene. DAL 81' CAMARA 6 - Entra e inizia a correre dietro a tutti, con scaltrezza e senno, assumendosi pure la responsabilità di un tiro, uno dei pochi della Roma, pericolosi.

DYBALA 7 - Eccola, la luce. Con lui è un'altra Roma perché sa renderla bella con una giocata anche quando la squadra è bruttissima. Emblema della sua importanza, lo sconforto quando si accascia ed esce. Vallo a spiegare che era programmato che giocasse un'ora... DAL 58' ABRAHAM 6,5 - Fuori a sorpresa, entra e si mette a disposizione. Trentacinque minuti di rincorse, ripiegamenti preziosi e un paio di tiri tra lo sfortunato e l'imprecazione nei suoi confronti. Vivo più che mai, anche part time.

FOTI-MOURINHO 6,5 - Sorprende (sorprendono) tutti escludendo Abraham e la scelta all'inizio non premia. Il gol di Dybala ha il gusto di quello a Torino di Abraham. Ma stavolta c'è tutto il secondo tempo, e nel secondo tempo la Roma crea meno pericoli dell'Inter ma è molto più squadra. Cambi programmati ma azzeccati.

@augustociardi