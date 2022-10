I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling "dominante", Dybala è la "guida spirituale della Roma"

LAROMA24.IT - San Siro giallorosso: la Roma in rimonta si impone in casa dell'Inter grazie alle reti di Dybala e Smalling, assoluti protagonisti con José Mourinho che, squalificato, ha seguito la partita dal pullman. Il difensore inglese, autore della rete della vittoria, è "dominante" ("La Repubblica"), "è ovunque, lottatore infinito. Leader fisico ed etico" ("Gazzetta dello Sport"). Paulo Dybala (7,1), invece, "mostra la maschera anche a San Siro, confermando il ruolo di guida spirituale della Roma" ("Corriere dello Sport"). Nota di merito anche per Mourinho (6,9): "Sceglie l'attacco senza punti di riferimento, l'impronta in campo è nei cambi quanto nella testa" ("Il Romanista").

Pesano le disattenzioni sul gol del vantaggio nerazzurro di Rui Patricio (5,2) ("Colpevole sulla rete di Dimarco: sul tiro, angolato, arriva in netto ritardo", "Il Messaggero") e Zeki Celik (5,7) che "si perde colpevolmente Dimarco. Meno incisivo del solito davanti" ("Il Tempo").

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,2

Mancini 6,2

Smalling 7,7

Ibanez 6,4

Celik 5,7

Cristante 6,4

Matic 6,4

Spinazzola 6,6

Zaniolo 6

Pellegrini 6,5

Dybala 7,1

Abraham 6,2

Camara 6,1

Belotti 6,1

Mourinho-Foti 6,9

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Smalling 8

Ibanez 6,5

Celik 6

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 6,5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 6

Dybala 7

Abraham 6

Camara 6

Belotti 6

Mourinho-Foti 7

IL TEMPO

Rui Patricio 5

Mancini 6,5

Smalling 8

Ibanez 7

Celik 5,5

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 7

Zaniolo 6

Pellegrini 6,5

Dybala 7,5

Abraham 6

Camara 6

Belotti 6

Mourinho-Foti 7

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Smalling 7,5

Ibanez 6

Celik 5

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 6,5

Zaniolo 5,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Abraham 6,5

Camara SV

Belotti SV

Mourinho-Foti 6,5

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5

Mancini 6,5

Smalling 8

Ibanez 7

Celik 6

Cristante 6,5

Matic 7

Spinazzola 7

Zaniolo 6,5

Pellegrini 7

Dybala 7,5

Abraham 6

Camara SV

Belotti SV

Mourinho-Foti 7,5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5

Mancini 6

Smalling 7,5

Ibanez 6

Celik 5,5

Cristante 6

Matic 6

Spinazzola 6,5

Zaniolo 6

Pellegrini 7

Dybala 7

Abraham 6

Camara SV

Belotti SV

Mourinho-Foti 7

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5

Mancini 6

Smalling 7,5

Ibanez 5,5

Celik 6

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 6,5

Zaniolo 6

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Abraham 6,5

Camara SV

Belotti SV

Mourinho-Foti 6,5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 7,5

Ibanez 7

Celik 6

Cristante 7

Matic 6,5

Spinazzola 6,5

Zaniolo 6,5

Pellegrini 6,5

Dybala 7

Abraham 6,5

Camara 6,5

Belotti 6,5

Mourinho-Foti 7